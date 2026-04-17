Ce avere are Gică Hagi. Afacerile care i-au adus mulți bani în conturi

Gică Hagi are o avere uriașă. El nu câștigă doar din fotbal, ci și din domeniile HoReCa și imobiliare. Acesta a fost acționar majoritar și la clubul de fotbal Farul, însă i-a cedat pachetul de acțiuni lui Gică Popescu pentru a putea reveni pe banca naționalei.

Gică Hagi este unul dintre cele mai cunoscute nume din lumea fotbalului românesc. Supranumit „Regele”, a investit în domeniul imobiliarelor și HoReCa. În plus, numele său a apărut în ultimii ani în Top 300 milionari români. Acum doi ani, ocupa locul 250 în topul celor mai bogați oameni din România. Are o carieră impresionantă în fotbal, iar recent a cedat funcția de acționar majoritar unui alt antrenor pentru a se putea ocupa de coordonarea echipei naționale.

Ce avere are Gică Hagi

Fostul mare jucător Gică Hagi este cunoscut de toată lumea. Puțini știu, însă, că pe lângă fotbal se ocupă și de afaceri. Acesta a câștigat sume importante datorită hotelului pe care îl deține în Mamaia, Iaki. De asemenea, averea sa este formată și din evoluția grandioasă din fotbal, mai ales în Europa, la echipe precum Real Madrid, Barcelona sau Galatasaray. În urmă cu doi ani, el se afla pe locul 250 în topul celor mai bogați oameni din România și avea, pe atunci, o avere de 28-34 de milioane de euro.

O parte din bani i-a investit în deschiderea propriei academii la Ovidiu, acolo unde a format o mulțime de jucători. Mulți dintre ei au ajuns și la echipa națională. Cea care îl susține și se ocupă de afacerile sale este soția sa, Marilena, o prezență discretă, după cum chiar Gică Hagi a mărturisit într-un interviu, acum ceva timp.

„Marilena e mai discretă, știu că mă iubește, mă suportă. Ea e în spate, ea e patroana, ea ține tot, ea e șefa. Are totul pe mână, i-am dat totul. Am o nevastă care mă suportă și îi mulțumesc”, a spus atunci Gică Hagi.

Cei doi sunt împreună de mulți ani și au împreună doi copii frumoși: Ianis și Kira Hagi. În timp ce el a mers pe urmele tatălui și are o carieră în fotbal, Kira a decis să se facă actriță.

