Kira Hagi și „Regele” au „driblat” traficul, după un sprint ca pe teren. Moment „de suflet” tată–fiică

Kira Hagi (30 de ani) și Gică Hagi (35 de goluri la Națională) au fost surprinși de CANCAN.RO în timp ce sprintau de-a latul străzii Erou Iancu Nicolae din Pipera. Nu s-au dus departe, ci doar până vizavi, la Oliveto. Drăguț din partea Kirei să-și scoată tatăl la masă după aniversarea ei. Avem imagini super cu Hagi și mândrețea lui de fată!

Gică Hagi și Kira driblează bine traficul din Pipera și avansează pe centru direct către Oliveto, restaurantul lui Chef Alexandru Sautner de la Chefi la Cuțite, unde au ieșit doar ei doi la o întâlnire super „cute” tată-fiică, după ce tânăra a schimbat prefixul. Kira este în mare formă, se vede că a slăbit și arată tare bine!

Kira și Gică Hagi, prânz la Oliveto

Kira are aceeași privire intensă ca a tatălui ei când verifică pericolele de pe stradă. Analizează bine traiectoriile mașinilor și cei doi văd simultan ”trasa” unei traversări pe contraatac. Botinele cu toc nu o ajută la sprint, dar o ajută la eleganță, accentuează perfect forma suplă a picioarelor. Cămașa roz completează ținuta sobră în tonuri de gri și negru și îi subliniază feminitatea. Părul desfăcut, pe care și-l poartă ca pe un accesoriu, e vedeta acestui look. Kira, actriță și producător de film, cu siguranță știe cum arată din orice unghi și probabil e mândră de ce a reușit.

Regele a ținut-o de mână când au traversat!

Până la vârsta de 30 de ani, Kira Hagi are o biografie impresionantă. E născută în Barcelona, e absolventă de New York Film Academy și nu în ultimul rând e sora lui Ianis Hagi. A jucat în mai multe filme și e foarte probabil să urmeze noi roluri, deci povestea de succes continuă și tati poate să fie în continuare mândru de fata lui. Întrebarea este ce cadou i-a făcut cu ocazia împlinirii vârstei frumoase de 30 de ani!

Din păcate nu știm ce au discutat Hagi și Kira în timpul prânzului, pentru că discreția ne obligă să le acordăm celor doi o doză sporită de intimitate. Putem doar specula că Gică Hagi, ca orice tată și mai ales ca aromân care ține la tradiții, sigur a întrebat-o pe Kira când îi face un nepoțel, un mic fotbalist care să ducă mai departe talentul lui.

