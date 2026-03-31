Cum arată acum băiețelul lui Ianis Hagi. Fanii au reacționat imediat la imagine

Ianis Hagi și soția sa, Elena, au devenit părinți pentru prima oară, în urmă cu aproape șase luni. Nașterea micuțului Giorgios le-a umplut inimile de bucurie. Recent, partenera de viață a fotbalistului a publicat o imagine cu fiul lor.

Celebrul sportiv se declară un tată fericit și împlinit. Ianis și-a format o familie frumoasă alături de Elena. Cei doi au devenit părinți de băiat în luna august 2025. Giorgios este cea mai mare prioritate pe care o au acum.

Cum arată fiul lui Ianis Hagi

Fotbalistul și soția sa sunt foarte discreți când vine vorba de fiu lor. Ei postează destul de rar imagini alături de micuț. Deși preferă să țină în privat clipele importante din viața lor de familie, Ianis Hagi și Elena aleg uneori să le împărtășească cu fanii prin fotografii speciale.

Recent, tânăra mămică a încântat fanii lui Ianis cu o fotografie adorabilă alături de fiul lor, Giorgios, care a împlinit recent șapte luni. Imaginea a stârnit emoție în rândul urmăritorilor.

Soția fotbalistului este o mamă dedicată, petrecând majoritatea timpului alături de micuț. De cele mai multe ori, Elena și Giorgios îl însoțesc pe Ianis la meciuri, fiind alături de el și oferindu-i un sprijin constant.

Ianis și Elena s-au căsătorit în 2024

Povestea lui Ianis și a Elenei Hagi a început cu ani în urmă și s-a dezvoltat treptat. În 2023, fotbalistul a cerut-o în căsătorie pe Elena la Paris, iar în decembrie au oficializat relația printr-o cununie civilă.

În iulie 2024, Ianis și Elena Hagi au avut parte de o nuntă de vis la Palatul Știrbey, alături de familia și prietenii apropiați, dar și de personalități din fotbal și mediul de afaceri. La scurt timp după eveniment, cei doi au anunțat că așteaptă primul lor copil. Ianis s-a declarat încântat de noile roluri de soț și tată, care i se potrivesc perfect și îi aduc o mare bucurie.

„Este cursul vieții, cu toții ne dorim copii. Sunt fericit și norocos că am reușit să-mi găsesc iubirea vieții, sper să ne țină toată viața, să creștem o familie frumoasă împreună și să fim sănătoși”, a declarat Ianis Hagi, la GSP.

CITEȘTE ȘI: Gică Hagi și-a luat toată familia prin surprindere de când a devenit bunic. Nici măcar Ianis Hagi nu-l mai recunoaște!

Nu e o glumă! Cât costă căruciorul lui Giorgios, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi