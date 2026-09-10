Oana și Vlad Gherman au „înghețat”. Oare ce le-a arătat?!

Oana și Vlad Gherman au „înghețat”. Oare ce le-a arătat?!
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Oana Moșneagu și Vlad Gherman au schimbat platoul de filmare cu o masă la DonCafe Brasserie din Dorobanți, unde s-au întâlnit cu oamenii care le gestionează activitatea, Giovanni Francesco și Elena Mărgărit. CANCAN.RO i-a prins pe cei patru în plină „ședință de lucru”, iar începutul întâlnirii părea mai degrabă o ieșire între prieteni, însă, după ce managerul lor a scos telefonul și le-a arătat ceva, scenariul s-a schimbat! Vezi mai jos ce s-a întâmplat!

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, alături de oamenii care le gestionează activitatea.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, alături de oamenii care le gestionează activitatea.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, față în față cu informații care le-au tăiat zâmbetul!

Dacă la început telefonul era motiv de amuzament, după câteva minute mai târziu a devenit sursa unei atmosfere mult mai apăsătoare. După ce Giovanni le-a mai arătat odată ecranul, reacția celor doi actori a fost complet diferită. Oana a rămas cu privirea ațintită asupra telefonului, apoi a început să explice și să gesticuleze, de parcă încerca să lămurească o situație care tocmai apăruse pe ordinea de zi. Vlad, în schimb, a trecut rapid de la zâmbet la o expresie serioasă. Vizibil afectat, actorul a ascultat discuția și a încercat să proceseze informațiile primite.

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Elena Mărgărit a asistat și ea la conversație, în timp de Giovanni părea să aibă toate „dovezile” în telefon. Și uite așa, ceea ce începuse ca o întâlnire relaxată s-a transformat într-o discuție în toată regula… Ce le-o fi arătat managerul? Un mesaj? Niște cifre? Vreo veste din lumea proiectelor? Sau poate o imagine pe care cei doi actori ar fi preferat să nu o vadă tocmai atunci? Nu știm ce se afla pe ecran, dar reacțiile lor au fost greu de ignorat.

Tensiunea nu s-a oprit aici. Din felul în care cei patru au continuat să vorbească, este clar că subiectul afișat nu a fost unul oarecare. Oana a încercat să pună cap la cap fiecare informație. Chiar și gesturile lor trădau faptul că momentul luase o turnură neașteptată.

Rămâne de văzut dacă cei implicați vor face lumină asupra momentului și vor spune ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele reacțiilor surprinse.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt căsătoriți de doi ani

Din vara anului 2021, Oana și Vlad și-au asumat relația, iar povestea lor de dragoste a devenit tot mai serioasă. În august 2023, Vlad a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Oana, într-un moment plin de emoție, chiar după o reprezentație teatrală în care cei doi au urcat împreună pe scenă.

Un an mai târziu, cei doi și-au unit destinele în fața altarului. Nunta, care a avut loc în 2024, i-a avut alături pe membrii familiei, prietenii apropiați și colegii din lumea artistică, alături de care au sărbătorit începutul unei noi etape din viața lor.

Relația lor a trecut, de-a lungul timpului, prin suișuri și coborâșuri, iar cei doi nu au ascuns că viața de cuplu vine și cu momente mai complicate.

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