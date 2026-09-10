Oana și Vlad Gherman au „înghețat”. Oare ce le-a arătat?!

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au schimbat platoul de filmare cu o masă la DonCafe Brasserie din Dorobanți, unde s-au întâlnit cu oamenii care le gestionează activitatea, Giovanni Francesco și Elena Mărgărit. CANCAN.RO i-a prins pe cei patru în plină „ședință de lucru”, iar începutul întâlnirii părea mai degrabă o ieșire între prieteni, însă, după ce managerul lor a scos telefonul și le-a arătat ceva, scenariul s-a schimbat! Vezi mai jos ce s-a întâmplat!

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, față în față cu informații care le-au tăiat zâmbetul!

Dacă la început telefonul era motiv de amuzament, după câteva minute mai târziu a devenit sursa unei atmosfere mult mai apăsătoare. După ce Giovanni le-a mai arătat odată ecranul, reacția celor doi actori a fost complet diferită. Oana a rămas cu privirea ațintită asupra telefonului, apoi a început să explice și să gesticuleze, de parcă încerca să lămurească o situație care tocmai apăruse pe ordinea de zi. Vlad, în schimb, a trecut rapid de la zâmbet la o expresie serioasă. Vizibil afectat, actorul a ascultat discuția și a încercat să proceseze informațiile primite.

Elena Mărgărit a asistat și ea la conversație, în timp de Giovanni părea să aibă toate „dovezile” în telefon. Și uite așa, ceea ce începuse ca o întâlnire relaxată s-a transformat într-o discuție în toată regula… Ce le-o fi arătat managerul? Un mesaj? Niște cifre? Vreo veste din lumea proiectelor? Sau poate o imagine pe care cei doi actori ar fi preferat să nu o vadă tocmai atunci? Nu știm ce se afla pe ecran, dar reacțiile lor au fost greu de ignorat.

Tensiunea nu s-a oprit aici. Din felul în care cei patru au continuat să vorbească, este clar că subiectul afișat nu a fost unul oarecare. Oana a încercat să pună cap la cap fiecare informație. Chiar și gesturile lor trădau faptul că momentul luase o turnură neașteptată.

Rămâne de văzut dacă cei implicați vor face lumină asupra momentului și vor spune ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele reacțiilor surprinse.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman sunt căsătoriți de doi ani

Din vara anului 2021, Oana și Vlad și-au asumat relația, iar povestea lor de dragoste a devenit tot mai serioasă. În august 2023, Vlad a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Oana, într-un moment plin de emoție, chiar după o reprezentație teatrală în care cei doi au urcat împreună pe scenă.

Un an mai târziu, cei doi și-au unit destinele în fața altarului. Nunta, care a avut loc în 2024, i-a avut alături pe membrii familiei, prietenii apropiați și colegii din lumea artistică, alături de care au sărbătorit începutul unei noi etape din viața lor.

Relația lor a trecut, de-a lungul timpului, prin suișuri și coborâșuri, iar cei doi nu au ascuns că viața de cuplu vine și cu momente mai complicate.

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