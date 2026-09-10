Un bărbat înarmat s-a plimbat nestingherit în Cosmopolis, complexul unde Teodora Marcu de la Insula Iubirii a murit. Polițiștii au intervenit imediat

Un bărbat înarmat s-a plimbat nestingherit în Cosmopolis, complexul unde Teodora Marcu de la Insula Iubirii a murit. Polițiștii au intervenit imediat
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Momente de panică în complexul rezidențial Cosmopolis! Alarma a fost dată după ce un bărbat a cerut ajutorul agenților de pază, după ce a fost amenințat cu o armă de doi indivizi aflați în stare de ebrietate. Agenții BGS i-au identificat pe aceștia într-o cafenea. Cei doi au devenit agresivi, iar unul dintre ei și-a ridicat tricoul și le-a arătat un pistol pe care îl purta la brâu. Acesta a amenințat că arma este încărcată și că o va folosi.

Astăzi, 10 septembrie, au fost momente de panică în complexul rezidențial Cosmopolis, după ce un individ înarmat s-a plimbat nestingherit pe străzile din complex. Mai mult, acesta ar fi amenințat un bărbat, care a dat imediat alarma.

Individ înarmat în Cosmopolis

Agenții de pază ai complexului au fost alertați de un bărbat care le-a spus că a fost amenințat cu o armă de doi indivizi aflați în stare de ebrietate. Ulterior, agenții BGS i-au identificat pe cei doi indivizi într-o cafenea, iar unul dintre ei era într-adevăr înarmat.

Atunci când au văzut agenții de pază, cei doi au devenit violenți, iar unul dintre ei și-a ridicat tricoul și le-a arătat că are o armă la brâu. Mai mult, acesta a amenințat că arma este încărcată și nu va ezita să o folosească.

Agenții BGS au reușit să îi imobilizeze pe cei doi, iar mai apoi au sunat la 112. Polițiștii i-au aplicat deținătorului armei o amendă de 5000 de lei. De asemenea, arma a fost ridicată de polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov pentru verificări.

„La data de 10 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în zona unui complex rezidențial din localitatea Voluntari, un bărbat, care s-ar fi aflat în stare de ebrietate, s-ar fi deplasat având asupra sa, la brâu, un pistol.

Ajunși la fața locului, polițiștii au depistat persoana în cauză. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, s-ar fi aflat în stare de ebrietate, iar arma a fost ridicată de polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov, în vederea efectuării verificărilor specifice.

Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional, întrucât a încălcat prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor. Acesta s-a ales cu o sancțiune contravențională, în valoare de 5.001 lei”, au transmis oamenii legii.

Teodora Marcu a fost ucisă pe străzile din Cosmopolis

Incidentul s-a întâmplat chiar în complexul în care Teodora Marcu de la Insula Iubirii a fost împușcată mortal. Reamintim faptul că anul trecut aceasta a fost ucisă cu mai multe focuri de armă de fostul iubit pe o stradă din Cosmopolis.

Tânăra de 23 de ani era însărcinată și a fost omorâtă în timp ce ieșise cu fetița ei la plimbare și cu alți copii. Ucigașul a acționat în văzul tuturor și a deschis focul printre oameni, împușcând-o pe Teodora cu patru gloanțe în cap, gât, piept și abdomen.

 

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Gestul SFÂŞIETOR făcut de Alex Marcu în memoria soţiei. Și-a deschis sufletul, la trei luni de la moartea Teodorei: ”Încerc să-mi controlez gândurile!”

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