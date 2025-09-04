Gestul SFÂŞIETOR făcut de Alex Marcu în memoria soţiei. Și-a deschis sufletul, la trei luni de la moartea Teodorei: ”Încerc să-mi controlez gândurile!”

31 mai 2025, ziua în care Teodora Marcu, a fost omorâtă cu sânge rece, în mijlocul zilei, în vestitul cartier de lux Cosmopolis. În acea zi, a petrecut câteva ore minunate la locul de joacă alături de fiica ei și o vecină, însă pe drumul de întoarcere spre casă, aceasta și-a găsit sfârșitul. A fost luată la țintă cu o armă de foc, iar apoi executată chiar sub ochii micuței, de fostul ei partener obsedat, alături de care a avut o relație toxică, fiind de nenumărate ori abuzată și traumatizată, însă era mult prea tânără si lipsită de experiență pentru a putea acționa. Planul criminalului era deja pus la punct! Teodora urma să aducă pe lume și cel de-al doilea copil. Criminalul a omorât două suflete, lăsând un copilaș de 3 ani să crească fără mamă! Alex, soțul femeii a oferit primele și singurele declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO, la doar 3 luni de la moartea partenerei sale de viață!

Sfârșitul primăverii a fost și sfârșitul vieții Teodorei! Tânăra în vârstă de 23 de ani, fostă concurentă la Insula Iubirii, a trăit cu frica zilei de mâine ani la rând. L-a cunoscut pe Robert Lupu la vârsta de 14 ani, iar el…cu mulți ani mai în vârstă decât ea. Criminalul a făcut o pasiune pentru Teodora și și-a făcut o promisiune: nu o va lăsa să fie fericită niciodată! Femeia era însărcinată în câteva luni cu cel de-al doilea copil și abia aștepta să îi dăruiască fiicei sale, un frățior sau o surioară. Visul s-a ruinat! Criminalul i-a luat viața într-o secundă, iar la scurt timp, acesta s-a sinucis!

Alex, soțul Teodorei, singurele declarații despre tragedie!

Teodora și Alex au devenit cunoscuți în urma participării lor la Insula Iubirii. Cei doi au trecut testul, iar la scurt timp și-au întemeiat o familie. Din exterior, căsnicia lor era perfectă, dar, din păcate, era umbrită de fostul iubit al Teodorei, un bărbat care avea să îi ia TOT, inclusiv, viața! Alex, soțul tinerei este în continuare sfâșiat de durere, dar încearcă să fie puternic pentru fiica lor. Bărbatul îi știa trecutul tinerei și a iubit-o indiferent de obstacole. Alex Marcu a făcut un altar în casă, dar și la locul crimei, în memoria Teodorei. Avem imaginile emoționante!

Precizăm că declaraţiile exclusive din rândurile de mai jos sunt singurele pe care Alex doreşte să le ofere presei. Totodată vine cu rugămintea de a nu mai fi contactat pentru că trece în continuare printr-o perioadă dificilă, însă mulţumeşte tuturor pentru atenţie şi grijă.

CANCAN.RO: Alex, cum ești tu în momentul de față? Cum te simți?

Alex Marcu: Lucrez cu 3 psihologi : doi pentru fată și unul pentru mine. Fata merge la terapie. E greu să îi spui unui copil de 3 ani “mami nu se mai întoarce niciodată, nu o s-o mai vezi pe mami niciodată”. Încerc să fiu puternic pentru fată. Trebuie să mergem înainte. Este greu.

CANCAN.RO: Cum se desfășoară o zi din viața voastră acum?

Alex Marcu: ⁠Rutină, rutină, rutină. Este ceea ce ne ajută și pe mine și pe fată în același timp. Mă concentrez pe fată. Încerc să îmi controlez gândurile, dar este greu.

CANCAN.RO: La câteva luni de la tragedie, ți se pare că lucrurile s-au mai schimbat, cumva?

Alex Marcu: ⁠Nu. Mă doare să văd în fiecare zi știri la TV, cu cazuri asemănătoare. Nu s-a schimbat nimic din acest punct de vedere. Eu ca și principiu încerc să mă gândesc ca nimic nu moare, nimic nu dispare, totul se transformă. Dar este greu. Încerc să mă ridic. Legat de Teodora, mă gândesc în fiecare zi, ca și eu poate în locul lui Dumnezeu, dacă aș intra într-o grădină aș alege cel mai frumos trandafir, nicidecum florile ofilite. Nu știm niciodată care este planul lui Dumnezeu. E greu, dar trebuie să acceptăm. Nimeni și nimic nu este mai presus de Dumnezeu. Mergem la biserică. Ne rugăm.

CANCAN.RO: ⁠Pe cine te poți baza în momentele grele?

Alex Marcu: Mă bazez pe familie, bunici, prieteni, le sunt recunoscător. Le mulțumesc în mod deosebit lor și comunității din Cosmopolis, presei și producătorilor de la Insula Iubirii, care ne-au fost alături. Dar rog să fie singura și unica mea declarație, pentru că nu este deloc ușor pentru noi.

CANCAN.RO: Cât de pregătit ești să îți reiei viața, activitățile?

Alex Marcu: ⁠Pentru fată, care este un miracol, trebuie să mergem înainte. Nu există altă variantă.

CANCAN.RO: Care sunt cele mai grele clipe pentru tine în viața de zi cu zi?

Alex Marcu: Cel mai greu pentru mine în fiecare zi este nu mai pot împărtăși niciodată cu persoana iubită, Teodora, momentele de fericire pe care le trăiesc în fiecare zi alături de fata noastră.

