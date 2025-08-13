Fosta colegă cu Teodora Marcu la Insula iubirii, dezvăluri HALUCINANTE! Prin ce calvar treceau tânăra împușcată și soțul ei, încă din 2022: ”Alex m-a rugat să îl ajut...”

Decesul Teodorei Marcu de pe 31 mai a șocat o țară întreagă. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a fost împușcată în plină zi, în Cosmopolis, de către fostul iubit abuzator are nu voia să accepte că tânăra și-a refăcut viața. Eda Csoregi, ispita care a participat în sezonul 6 alături de Teodora și soțul ei, dezvăluie acum detalii uluitoare despre coșmarul prin care treceau încă de atunci. Invitată la CANCAN pe Insulă, șatena a povestit cum Robert Lupu îi teroriza zi de zi pe cei doi soți.

Însărcinată cu cel de-al doilea copil pe care îl aștepta alături de soțul său, Alex, Teodora Marcu a fost ucisă de către fostul partener agresiv care nu îi dădea pace după despărțire. În plină zi, de față cu fetița sa, fosta concurentă de la Antena 1 a fost împușcată de către Robert Lupu, bărbatul care o teroriza de ani buni.

Invitată la CANCAN pe Insulă, Eda Csoregi, ispita care a participat în același sezon al emisiunii alături de Teodora și Alex Marcu, povestește cum cei doi foști soți erau, încă de pe atunci, amenințați și terorizați de către călăul tinerei.

”Înainte să apară emisiunea pe post, au început să se posteze informații despre concurenți și ispite, pe Internet. El deja comenta la toate postările cu ea și cu noi. Știu că aveam grup cu toate fetele de la Insulă și ne întrebam cine este omul care tot comentează urât la postările noastre. A spus cineva că e fostul ei iubit și că are niște probleme și nu acceptă că ei nu mai sunt împreună. Vedeam cu ochii noștri că omul nu este ok. Știam că ea e pusă într-o situație incomodă.

Nimeni nu s-ar fi gândit că ar ajunge până aici, mai ales că era ok cu Alex, trecuseră 4-5 ani de la Insulă. În România, nu poți cere măsuri mai mari de siguranță până nu se întâmplă ceva mai grav. Nimeni nu făcea nimic”, a dezvăluit Eda, la CANCAN pe Insulă, emisiunea pe care o puteți urmări în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 19:00, pe Youtube, Facebook și Tik Tok.

”Alex m-a rugat să îl ajut…”

Deși inițial Eda nu a rezonat cu Alex Marcu pe timpul șederii lor în Thailanda, pe finalul emisiunii de la Antena 1, ispita spune că fostul concurent a devenit ceva mai prietenos. Ulterior, a cunoscut-o și pe Teodora, care i-a lăsat o impresie foarte bună.

”La început, nu-mi plăcea de Alex, era foarte sălbatic, nu stătea cu noi, stătea la cinci scaune distanță, dar apoi s-a acomodat. Pe final, mi s-a părut o persoana foarte ok. Pe Teodora am cunoscut-o chiar înainte să ajungem în România, când am mai stat câteva zile în Thailanda. La un moment dat, Alex avea un show la Cluj și m-a rugat să îl ajut. A venit atunci cu Teodora și am ieșit la o cafea. Era o fată foarte finuță și drăguță.

Eu încă nu realizez. Mi se pare ca o poveste, nu pot să cred ce s-a întâmplat”, a încheiat Eda.

