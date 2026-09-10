Vremea se schimbă radical. De când vin ploile în România

Vremea se schimbă radical în Capitală! După zile întregi de căldură, meteorologii au anunțat un weekend cu totul diferit. Norii vor pune stăpânire pe cer, ploile își vor face apariția, iar temperaturile vor începe să coboare serios. Bucureștenii care și-au făcut planuri pentru finalul săptămânii ar putea avea parte de o surpriză neplăcută.

Joi și vineri, vremea va fi călduroasă. Termometrele vor urca până la 31–32 de grade , iar cerul va fi în mare parte senin. Totul se va schimba sâmbătă. Temperaturile vor fi ridicate, cu o maximă de aproximativ 31 de grade, dar își vor face simțită prezența ploile.

Vremea se schimbă radical în Capitală

Noaptea sunt așteptate averse, vânt puternic și descărcări electrice. Meteorologii au anunțat rafale de 35 km/h. Duminică, schimbarea devine imposibil de ignorat, iar temperaturile scad considerabil. Maximele vor fi între 23–25 de grade. Pe lângă răcire, meteorologii au anunțat averse, cu cantități de apă de aproximativ 5–10 l/mp, iar vântul va sufla moderat. Noaptea, temperaturile coboară și mai mult, până la 13–15 grade.

Diferența se va simți din plin. De la tricouri și temperaturi de peste 30 de grade, bucureștenii vor avea parte de un weekend în care umbrela devine accesoriul de bază.

Prognoza meteo pentru toată țara

Potrivit prognozei ANM, în perioada 14–21 septembrie 2026, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.Diferențele vor fi mai evidente în partea de vest și sud-vest, unde valorile termice sunt așteptate să fie mai generoase.

Nici din punct de vedere al precipitațiilor situația nu arată ca o toamnă autentică. În regiunile vestice și nord-vestice, cantitățile de precipitații vor fi ușor sub nivelul considerat normal pentru această perioadă. În restul țării, meteorologii estimează valori apropiate de cele obișnuite.

Pentru perioada 21–28 septembrie, prognoza ANM indică în continuare valori termice care se pot menține peste cele specifice perioadei, în funcție de regiune.

VEZI ȘI: Val de căldură peste Europa, cu temperaturi de 40 de grade. Ce se întâmplă în România în următoarele două săptămâni

Cod galben de caniculă în România. ANM a actualizat prognoza meteo