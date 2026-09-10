BANCUL ZILEI | La 50 de ani de căsătorie: „Nevastă, îți spun tot”

BANCUL ZILEI | La 50 de ani de căsătorie: "Nevastă, îți spun tot"
BANCUL ZILEI | La 50 de ani de căsătorie: "Nevastă, îți spun tot"
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Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

La 50 de ani de căsătorie:

-Nevastă, dacă mă superi îți spun tot adevărul…

-Spune Mitică!

-Să știi că acum 50 de ani când te-am cunoscut, eu am fluierat după taxi, nu după tine…

BANCUL ZILEI | La 50 de ani de căsătorie:

BANCUL ZILEI | La 50 de ani de căsătorie: „Nevastă, îți spun tot”

Alte bancuri haioase

Grătarul lui Marian

Marian: Grătar mâine la mine!

George: MIȘTO! Abia aștept să bag niște fripturi și niște coaste!

Marian: Bun! E cineva vegan pe aici?

Maria: EU! Mă bucur că ai întrebat.

Maria a fost scoasă din grup

Bulă în Veneția

– Ștrulă, săptămâna viitoare plec la Veneţia, în concediu.
– Păi, Bulă, la ce mai mergi, că doar ai fost și anul trecut?
– Așa este, dar am avut ghinion atunci, pentru că toate străzile erau inundate.

Bulă sună la o agenție de turism

– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?
– Da, desigur!…
– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?
– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.
– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!
– Când ați dori să plecați?
– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!

Turistul japonez

Un turist japonez aterizează pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fața aeroportului și se îndreaptă spre București. Când ies pe DN 1, o motocicletă îi depășește în mare viteză.
– Moto Kawasaki, foarte rapidă. Made in Japan! îi spune el șoferului.
Merg în continuare, peste câteva minute o mașină trece ca o furtună pe lângă ei.
– Auto Toyota, foarte rapidă. Made in Japan! spune japonezul din nou, mândru.
Ajung la Inter:
– 120 euro, îi cere șoferul.
– O-la-la! Foarte scump!!!
Șoferul ăi raspunde:
– Mașină de taxat, foarte rapidă. Made in Japan!

VEZI ȘI: BANC | „Ioane, tu ai vilă din asta cu 2 etaje, cum am eu?”

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