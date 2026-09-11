Cum arăta Bianca Iotu la 24 de ani. Imagini surprinzătoare cu iubita lui Remi Dobre

Bianca Iotu și Remi Dobre formează un cuplu de trei ani și au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Bianca pare să-și fi păstrat aceeași energie și același zâmbet pe buze, așa cum este surprinsă și în imaginile din trecut, realizate pe vremea când avea doar 24 de ani.

Bianca Iotu și Remi Dobre formează un cuplu de trei ani și au venit la Insula Iubirii pentru a vedea dacă relația lor poate trece peste problemele din trecut. Între cei doi există o diferență de vârstă de 13 ani, însă acest lucru nu i-a împiedicat să își construiască o poveste împreună.

Concurenta are 36 de ani, este instructor de Pilates și deține propriul studio, în timp ce Remi are 23 de ani, este contabil și creator de conținut. Relația lor a trecut însă printr-un moment dificil după ce tânărul a fost infidel în urmă cu aproximativ un an. Cei doi s-au separat pentru o perioadă, iar în acel timp Bianca s-a înscris la Insula Iubirii pentru a participa în rolul de ispită.

„Eu m-am înscris ca ispită anul trecut. Când eram despărțiți, m-am înscris și toată lumea Nu ești sănătoasă, ce te-a apucat, ce ai făcut? Și am zis că la mișto, au trecut două-trei luni (…) și am primit mesaj și am răspuns mesajului și am zis că s-a întâmplat ceva între timp: m-am împăcat cu fostul. I-am spus lui Remi toată faza și el a zis să încercăm să mergem ca și cuplu (…) Și am început tot procesul”, a declarat Bianca Iotu, la Insula Iubirii.

Cum arăta Bianca Iotu la 24 de ani

Concurenta de la Insula Iubirii era activă și în trecut pe rețelele de socializare și împărtășea cu prietenii imagini din viața sa de atunci. Bianca era preocupată de distracție și de timpul petrecut cu cei dragi, așa cum reiese din imagini.

Deși au trecut mai bine de zece ani de la realizarea fotografiilor, Bianca pare să-și fi păstrat aceeași energie și veselie care o fac remarcată și în sezonul 10 al emisiunii de la Antena 1. Totuși, în acești ani a făcut o schimbare de look. A renunțat la părul lung și s-a vopsit blondă, o culoarea care îi pune în evidență trăsăturile.

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