Dorin Ioniță, general al Armatei Române, găsit mort în casă. Soția a anunțat decesul

Generalul-locotenent Dorin Ioniță
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Cutremur în Armata Română! Generalul-locotenent Dorin Ioniță a fost găsit mort, vineri, în reședința sa din Păulești, județul Prahova. Fostul comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite avea o plagă prin împușcare la nivelul capului. Lângă trupul său a fost descoperită o armă deținută legal.

Plaga prin împușcare de la nivelul capului și arma găsită în apropierea trupului au transformat cazul într-unul extrem de grav. În toiul nopții, Dorin Ioniță ar fi plecat de acasă. Telefonul a început să fie, însă, în zadar apelat.

Cu doar o seară înainte de tragedie, în viața generalului Dorin Ioniță ar fi izbucnit un scandal de proporții. Amanta l-a acuzat de agresiune și a obținut un ordin de protecție împotriva lui. Situația ar fi devenit extrem de tensionată. Generalul nu ar fi acceptat cu ușurință măsura luată împotriva sa. Ulterior, Dorin Ioniță ar fi plecat de acasă, având asupra sa arma. Legătura dintre conflictul de cu o seară înainte și tragedia care a urmat nu este însă stabilită oficial. Ancheta trebuie să lămurească succesiunea exactă a evenimentelor și ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața generalului.

Generalul-locotenent Dorin Ioniță a fost găsit mort!

Soția generalului a alertat autoritățile, iar echipajele s-au deplasat la reședința din Păulești. Medicii au încercat să intervină, însă nu au mai putut să-i salveze viața. Potrivit informațiilor disponibile, arma descoperită lângă acesta era deținută legal. Anchetatorii trebuie acum să stabilească exact ce s-a petrecut înainte de tragedie.

Dorin Ioniță, general al Armatei Române, găsit mort

Dorin Ioniță, general al Armatei Române, găsit mort

Numele generalului nu era deloc unul necunoscut în Armata Română. Dorin Ioniță a ocupat, timp de aproape șase ani, funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”. A condus structura între septembrie 2017 și iulie 2023.

În cariera sa a bifat și misiuni internaționale. A ajuns în Republica Democratică Congo, unde a activat ca observator militar într-o operațiune desfășurată sub egida ONU. A fost implicat și în activitatea militarilor români aflați în teatre de operații. A vizitat contingente din zone precum Mali.

De la conducerea Armatei, la o tragedie care ridică întrebări

În decembrie 2019, Dorin Ioniță a avut o responsabilitate de prim-plan la București. Generalul-maior de atunci a coordonat parada militară organizată de Ziua Națională a României. De-a lungul carierei, a ocupat și alte funcții importante, inclusiv la Direcția Instrucție și Doctrină. Pentru activitatea sa militară a fost recompensat cu distincții, printre care și decorații asociate Ordinului „Virtutea Militară”.

Acum, însă, numele său revine în atenția publică într-un context dramatic. Un general cu o carieră de zeci de ani a fost găsit mort în propria reședință, iar ultimele sale ore au devenit piesa centrală a anchetei.

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