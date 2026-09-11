Nattasha nu e prima dominatoare de la Antena 1. Cine e Bianca Bonef, bruneta care a recunoscut cu ce se ocupă, la Burlacul

Nattasha Black și Lorenzo au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația în sezonul 10. Concurenta a intrat în atenția publicului după ce a recunoscut cu ce se ocupă, mai exact dominatoare în Marea Britanie. Aceasta nu este singura cu o astfel de meserie de la Antena 1. În trecut a fost Bianca Bonef, care a participat la Burlacul, în 2021.

Nattasha Black a povestit că lucrează de aproximativ șapte ani ca dominatoare. Ea a descoperit acest domeniu în Marea Britanie, unde a urmat un curs specializat la Londra, înainte de a începe activitatea.

Meseria ei presupune să preia controlul în cadrul unor sesiuni bazate pe ordine și disciplină. Concurenta de la Insula Iubirii a mai dezvăluit că printre persoanele care apelează la serviciile sale se află și oameni cu funcții importante, care își doresc să experimenteze o astfel de dinamică.

Cine este Bianca Bonef de la Burlacul

O experiență asemănătoare a avut și Bianca Bonef, cunoscută publicului de la Burlacul, în anul 2021. Tânăra din Galați a vorbit încă de la debutul emisiunii despre ocupația sa, mărturisind că practica dominația online.

Bianca explica atunci că activitatea presupunea interpretarea unui personaj și interacțiuni la distanță, fără întâlniri fizice cu cei care apelau la ea. În funcție de preferințele acestora, rolul putea include conversații bazate pe autoritate, disciplină sau umilire verbală.

”Sunt dominatoare online. Asta fac momentan. Așa că eu mi-am ales nișa în care e compromisul minim, în care joc efectiv un rol, de care la final mă detașez. Sunt ok cu mine. Sunt ok cu ce fac. Nu am niciun fel de contact fizic cu vreunul dintre clienții mei. Am mulți clienți care vor să arate ca mine, dar unii vor să fie jigniți. Bărbații care au foarte mult succes în viața reală vor să le spun că sunt ratați și că nu au făcut nimic în viața lor, vor să fie umiliți”, a mărturisit Bianca Bonef la Burlacul.

Bianca Bonef i-a vorbit deschis și lui Andi Constantin despre ocupația sa, în perioada în care încerca să-l cucerească în cadrul emisiunii Burlacul. Deși a înțeles alegerea ei și a recunoscut că și el a fost atras de lumea banilor, bărbatul a considerat că această meserie presupune un compromis și afectează demnitatea persoanei care o practică. Parcursul ei în emisiune nu a fost unul de lungă durată și a fost eliminată.

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