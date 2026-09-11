25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Imagini spectaculoase cu Turnurile Gemene, recreate la scară reală cu 2.977 de drone

25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Imagini spectaculoase cu Turnurile Gemene, recreate la scară reală cu 2.977 de drone
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Statele Unite comemorează joi 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, soldate cu moartea a aproape 3.000 de persoane. La New York, unul dintre cele mai spectaculoase momente dedicate victimelor a avut loc înaintea ceremoniilor oficiale: 2.977 de drone luminoase s-au ridicat deasupra portului și au recreat la scară reală Turnurile Gemene ale World Trade Center.

Spectacolul a avut loc miercuri seară, 9 septembrie, deasupra portului New York și a fost conceput special pentru împlinirea a 25 de ani de la atentatele care au schimbat Statele Unite și întreaga lume.

Instalația, intitulată „2,977 Lights Over New York Harbor”, a folosit 2.977 de drone luminoase. Numărul nu a fost ales întâmplător: fiecare lumină a reprezentat una dintre cele 2.977 de persoane care și-au pierdut viața în atacurile din 11 septembrie 2001, relatează ABC7 New York.

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Dronele s-au ridicat deasupra apei și s-au regrupat treptat până când au format siluetele celor două turnuri ale World Trade Center.

Turnurile Gemene au fost recreate la scară reală

Organizatorii au dorit ca imaginea să reproducă nu doar forma clădirilor distruse în atentate, ci și dimensiunile lor. Cele 2.977 de lumini au recreat Turnurile Gemene la „scară arhitecturală completă”, potrivit organizatorilor.

Pentru câteva minute, contururile luminoase ale clădirilor au apărut astfel din nou pe orizontul New York-ului, la un sfert de secol după prăbușirea lor.

În timpul spectacolului, dronele au realizat și alte formațiuni. Printre acestea s-a numărat o spirală inspirată de proiectul World Cultural Center, una dintre propunerile arhitecturale care nu au fost selectate pentru reconstrucția zonei World Trade Center.

Proiectul a fost realizat în colaborare cu persoane direct afectate de atentatele din 2001, printre care membri ai familiilor victimelor, supraviețuitori și salvatori care au intervenit după atacuri. Instalația a fost prezentată drept un moment public de reculegere, dar și de unitate.

Printre cei implicați s-au aflat Brenda Berkman și Tim Brown, membri ai Departamentului de Pompieri din New York, Terry Strada, văduva lui Tom Strada, ucis în Turnul de Nord, Jim Smith, a cărui soție, polițista Moira Smith, a murit în atentate, și Genevieve Siller, fiica pompierului Stephen Siller.

Foto: Captură YouTube

Spectacolul, dedicat și generațiilor mai tinere

Dincolo de omagiul adus celor care au murit, instalația a fost gândită și pentru generațiile care nu au trăit evenimentele din 11 septembrie 2001. La 25 de ani de la atentate, o parte tot mai mare a populației americane s-a născut după prăbușirea Turnurilor Gemene și nu are amintiri directe despre acea zi.

Organizatorii au explicat că au vrut să readucă pentru câteva momente turnurile în peisajul New York-ului, la înălțimea și dimensiunile pe care le aveau în 2001. Imaginea a fost concepută atât pentru familiile celor care au murit, cât și pentru cei care cunosc atentatele doar din fotografii, înregistrări și relatările generațiilor anterioare.

Spectacolul cu drone completează unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale comemorării de la New York, „Tribute in Light”. În fiecare an, două fascicule uriașe de lumină sunt proiectate vertical deasupra Manhattanului, evocând locul ocupat cândva de Turnurile Gemene.

Sursa foto: Profimedia

Statele Unite comemorează 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie

Spectacolul cu drone a precedat ceremoniile organizate joi, 11 septembrie, în New York, Washington și Pennsylvania.

La Ground Zero, familiile victimelor se reunesc pentru ceremonia anuală în timpul căreia sunt citite numele celor care și-au pierdut viața. Momentele de reculegere marchează orele la care avioanele au lovit Turnurile Gemene și Pentagonul, momentul prăbușirii celor două turnuri și prăbușirea zborului United Airlines 93 în Pennsylvania.

Anul acesta, ceremonia de la New York include pentru prima dată și un moment de reculegere dedicat persoanelor care au murit ulterior din cauza bolilor și afecțiunilor asociate expunerii la substanțele toxice eliberate în urma prăbușirii World Trade Center.

Atentatele din 11 septembrie 2001 au fost comise de 19 membri al-Qaida, care au deturnat patru avioane de pasageri. Două au lovit Turnurile Gemene din New York, unul a lovit Pentagonul, iar cel de-al patrulea s-a prăbușit în apropiere de Shanksville, Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să-i oprească pe teroriști. Aproape 3.000 de oameni au fost uciși.

La 25 de ani distanță, un sondaj AP-NORC/Ipsos publicat cu ocazia comemorării arată că aproximativ jumătate dintre adulții din SUA consideră atentatele din 11 septembrie evenimentul istoric care a avut cel mai mare impact asupra țării în timpul vieții lor.

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