De unde pot lua românii castraveți gratis. Ce condiție se impune

Castraveți
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Există o comună în România în care oamenii pot pleca acasă cu sacii plini de castraveți fără să scoată niciun leu din buzunar. Oferta vine direct de la un fermier care și-a deschis solarul pentru cei care vor să-și culeagă singuri marfa. Dar există o condiție clară pentru toți cei care ajung acolo: „Vreau să aveți bun simț și să aveți respect”.

Locul în care se întâmplă totul este comuna Matca, județul Galați, una dintre cele mai cunoscute zone legumicole din țară. Fermierul Diego Dragomir îi îndeamnă pe oameni să vină personal în solar, să-și aleagă castraveții și să ia cât doresc.

De unde pot lua românii castraveți gratis

Înainte de toate, însă, producătorul are o rugăminte pentru cei care îi trec pragul solarului. Nu vrea ca oamenii să rupă plantele sau să distrugă cultura în timp ce își fac provizii.

„Vreau să veniți și culegeți, care sunteţi pe zona Matca, Tecuci, Focșani, poate zona Galatului. Cu o condiție. Și eu vă trimit locația pentru cei interesați cu adevărat. Vreau să aveți bun simț și să aveți respect. (…) Nu vreau să faceţi harcea-parcea pe aici. Nu trebuie să smulgeți castravetele, să mi-l faceți numai frunze și să-l stricați. Eu vreau să-l duc până în octombrie, în ideea că poate îmi recuperez măcar banii mei. Că am băgat câteva sute de milioane aici. Măcar să-mi recuperez banii”, a spus fermierul.

Castraveți gratis în Matca, Galați

Castraveți gratis în Matca, Galați

Oferta vine după ce prețul castraveților s-a prăbușit. Fermierul a spus că, în urmă cu zece zile, a reușit să vândă kilogramul cu un leu, pentru ca ulterior prețul să ajungă la 60 de bani și, mai nou, la doar 30 de bani.

„Mă rumesc Dragomir Diego, sunt din comuna Matca, judeţul Galaţi, cel mai mare bazin legumicol din România. Și ofer castraveți gratis. Castraveții ăștia, pe care-i vedeți, e a treia oară când trebuie să-i culeg, castraveți nestropiți. Nu am dat nimic la rădăcină, adică la prețurile astea nu se merită să faci nimic, aproape nici să-i muncești.

Cu 10 zile în urmă, i-am dat cu 1 leu. Acum, vinerea trecută, i-am dat cu 60 de bani. Și pe 7 septembrie, sunt 30 de bani. 300 de lei o tonă. Și înțelegeți foarte bine. 0,30 de bani.Vreau să veniți dumneavoastră, să-i culegeți aici. Nu-i vrăjeală, nu-i nimic. Deci sunt foarte, foarte serios. Pentru că, pe mine mă costă vreo 50 de bani costul de a-i culege, cu saci, cu oameni și cu tot ceea ce fac. La 30 de bani, trebuie să mai aduc bani de acasă”, a mai spus acesta.

Ce condiție a impus fermierul

Practic, fermierul ajunge să cheltuiască mai mult pentru recoltarea unui kilogram decât banii pe care îi primește atunci când îl vinde. În aceste condiții, a preferat să lase oamenii să vină și să-și culeagă singuri castraveții, în loc să continue să plătească pentru o recoltare care îi aduce pierderi. Și nu există o regulă privind cantitatea pe care o poate lua fiecare. Omul a spus clar că cei care ajung în solar pot lua câteva kilograme sau chiar mai mult, iar ulterior pot face ce vor cu castraveții.

„Deci să aveți un minim de bun simț și respect. Veniți și-i culegeți, cât vreți, 100, 2, 3 de kg. Faceți ce vreți cu ei, puteți să-i revindeți, puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează ce faceți. Pentru mine nu se mai rentează ca să pot să-i muncesc la ora actuală. Deci nu iese nicio vrăjeală, nu-i nimic regizat. Ofer castraveți, veniți și-i culegeți dumneavoastră în comuna Matca, luați legătura cu mine și vă trimit o locație exact unde este solarul. Eventual poate vin și eu. Să veniți, cu saci cu ce trebuie și culegeți dumneavoastră”, este mesajul publicat de fermier pe TikTok.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă dacă mănânci castraveți zi de zi, de fapt. Cele 7 lucruri pe care puțini români le știu
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Concordia Chiajna, sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 11:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Concordia Chiajna, sâmbătă, 12 septembrie 2026, de la ora 11:00
Ei sunt polițiștii care l-au prins pe bărbatul înarmat din Cosmopolis. Marinaș Mihnea și Gavrilă Gabriel au intervenit de urgență
Ei sunt polițiștii care l-au prins pe bărbatul înarmat din Cosmopolis. Marinaș Mihnea și Gavrilă Gabriel au intervenit de urgență
Ea este amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia doar ce obținuse un ordin de protecție
Ea este amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia doar ce obținuse un ordin de protecție
Scandal la un concurs de frumusețe din Italia! O româncă a câștigat, dar a fost criticată pentru originea ei
Scandal la un concurs de frumusețe din Italia! O româncă a câștigat, dar a fost criticată pentru originea ei
25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Imagini spectaculoase cu Turnurile Gemene, recreate la scară reală cu 2.977 de drone
25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Imagini spectaculoase cu Turnurile Gemene, recreate la scară reală cu 2.977 de drone
FALIMENT pentru restaurantele familiei Kardashian, la 36 de ani e activitate
Mediafax
FALIMENT pentru restaurantele familiei Kardashian, la 36 de ani e activitate
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Gandul.ro
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Adevarul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Digi24
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
Mediafax
Patriarhia Română, reacție DURĂ la inițiativa AUR privind Ziua Drapelului: Denotă o necunoaștere
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Andreea Popescu, săgeți „otrăvite” către fostul soț? Cum și-au împărțit copiii după divorț: „E mai implicat acum”. A trecut prin depresie după despărțire?
Click.ro
Andreea Popescu, săgeți „otrăvite” către fostul soț? Cum și-au împărțit copiii după divorț: „E mai implicat acum”. A trecut prin depresie după despărțire?
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
Digi 24
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Promotor.ro
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
go4it.ro
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Gandul.ro
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.