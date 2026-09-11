De unde pot lua românii castraveți gratis. Ce condiție se impune

Există o comună în România în care oamenii pot pleca acasă cu sacii plini de castraveți fără să scoată niciun leu din buzunar. Oferta vine direct de la un fermier care și-a deschis solarul pentru cei care vor să-și culeagă singuri marfa. Dar există o condiție clară pentru toți cei care ajung acolo: „Vreau să aveți bun simț și să aveți respect”.

Locul în care se întâmplă totul este comuna Matca, județul Galați, una dintre cele mai cunoscute zone legumicole din țară. Fermierul Diego Dragomir îi îndeamnă pe oameni să vină personal în solar, să-și aleagă castraveții și să ia cât doresc.

De unde pot lua românii castraveți gratis

Înainte de toate, însă, producătorul are o rugăminte pentru cei care îi trec pragul solarului. Nu vrea ca oamenii să rupă plantele sau să distrugă cultura în timp ce își fac provizii.

„Vreau să veniți și culegeți, care sunteţi pe zona Matca, Tecuci, Focșani, poate zona Galatului. Cu o condiție. Și eu vă trimit locația pentru cei interesați cu adevărat. Vreau să aveți bun simț și să aveți respect. (…) Nu vreau să faceţi harcea-parcea pe aici. Nu trebuie să smulgeți castravetele, să mi-l faceți numai frunze și să-l stricați. Eu vreau să-l duc până în octombrie, în ideea că poate îmi recuperez măcar banii mei. Că am băgat câteva sute de milioane aici. Măcar să-mi recuperez banii”, a spus fermierul.

Oferta vine după ce prețul castraveților s-a prăbușit. Fermierul a spus că, în urmă cu zece zile, a reușit să vândă kilogramul cu un leu, pentru ca ulterior prețul să ajungă la 60 de bani și, mai nou, la doar 30 de bani.

„Mă rumesc Dragomir Diego, sunt din comuna Matca, judeţul Galaţi, cel mai mare bazin legumicol din România. Și ofer castraveți gratis. Castraveții ăștia, pe care-i vedeți, e a treia oară când trebuie să-i culeg, castraveți nestropiți. Nu am dat nimic la rădăcină, adică la prețurile astea nu se merită să faci nimic, aproape nici să-i muncești. Cu 10 zile în urmă, i-am dat cu 1 leu. Acum, vinerea trecută, i-am dat cu 60 de bani. Și pe 7 septembrie, sunt 30 de bani. 300 de lei o tonă. Și înțelegeți foarte bine. 0,30 de bani.Vreau să veniți dumneavoastră, să-i culegeți aici. Nu-i vrăjeală, nu-i nimic. Deci sunt foarte, foarte serios. Pentru că, pe mine mă costă vreo 50 de bani costul de a-i culege, cu saci, cu oameni și cu tot ceea ce fac. La 30 de bani, trebuie să mai aduc bani de acasă”, a mai spus acesta.

Ce condiție a impus fermierul

Practic, fermierul ajunge să cheltuiască mai mult pentru recoltarea unui kilogram decât banii pe care îi primește atunci când îl vinde. În aceste condiții, a preferat să lase oamenii să vină și să-și culeagă singuri castraveții, în loc să continue să plătească pentru o recoltare care îi aduce pierderi. Și nu există o regulă privind cantitatea pe care o poate lua fiecare. Omul a spus clar că cei care ajung în solar pot lua câteva kilograme sau chiar mai mult, iar ulterior pot face ce vor cu castraveții.

„Deci să aveți un minim de bun simț și respect. Veniți și-i culegeți, cât vreți, 100, 2, 3 de kg. Faceți ce vreți cu ei, puteți să-i revindeți, puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează ce faceți. Pentru mine nu se mai rentează ca să pot să-i muncesc la ora actuală. Deci nu iese nicio vrăjeală, nu-i nimic regizat. Ofer castraveți, veniți și-i culegeți dumneavoastră în comuna Matca, luați legătura cu mine și vă trimit o locație exact unde este solarul. Eventual poate vin și eu. Să veniți, cu saci cu ce trebuie și culegeți dumneavoastră”, este mesajul publicat de fermier pe TikTok.

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