Mesajul transmis de Marcel de la Insula Iubirii, după ce a fost pus la zid de către fanii emisiunii: ”E treaba unui clovn”

Mesajul transmis de Marcel de la Insula Iubirii, după ce a fost pus la zid de către fanii emisiunii: ”E treaba unui clovn”
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Marcel Andrei de la Insula Iubirii
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Marcel Andrei n-a mai putut să înghită în sec! După ce internetul s-a umplut de comentarii răutăcioase despre el și soția lui, Armina, fostul ispită a decis să arunce și el o „bombă” în direcția celor care l-au luat la rost. Și mesajul nu este deloc cu mănuși!

Marcel Andrei nu mai este de mult un necunoscut pentru public. A devenit cunoscut după ce a fost ispită în sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, iar acum s-a întors în show cu totul alt rol: de această dată, alături de soția sa, Armina. Cei doi au venit să-și testeze căsnicia, dar n-au apucat bine să intre în emisiune că au și intrat în colimatorul telespectatorilor.

Marcel Andrei, mesaj dur pentru „hateri”!

Au început să curgă comentariile, iar Marcel a fost taxat pentru atitudinea afișată în emisiune. Unii oameni l-au acuzat că are prea multe fițe, că ar avea o atitudine neplăcută față de ispite și că se comportă de parcă lumea ar trebui să se învârtă în jurul lui. Iar Armina n-a scăpat nici ea.

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Atitudinea Arminei a fost întoarsă pe toate părțile de telespectatori, iar comentariile n-au fost deloc blânde. Unii au acuzat-o că afișează „aere de divă de Monaco”, în condițiile în care are un trecut tumultuos. Marcel n-a mai suportat și a luat atitudine. A distribuit un citat care, citit în contextul scandalului din online, sună ca un răspuns direct pentru toți cei care au ceva de împărțit cu el și aleasa inimii lui.

„Să fii plăcut de toți e treaba unui clovn, ca să știți de la mine”, este mesajul distribuit de concurentul de la „Insula Iubirii”.

Marcel Andrei, mesaj pentru „hateri”

Marcel Andrei, mesaj pentru „hateri”

Se zvonește că Armina a fost „fată de oraș”

În ultima perioadă, în jurul Arminei au început să circule zvonuri care au pus și mai mult gaz pe foc. Mai exact, soția lui Marcel este asociată în mediul online cu statutul de „fată de oraș”, iar discuțiile merg până la presupunerea că ar fi practicat „cea mai veche meserie”. Totul a pornit de la un profil online care a reaprins un subiect despre care, până acum, s-a vorbit mai mult pe la colțuri.

Contul, apărut public sub numele „Armina”, prezintă o femeie de 27 de ani din Monte Carlo și vine cu o descriere care a ridicat imediat sprâncenele. Femeia din spatele profilului se prezintă într-un stil sofisticat și senzual și vorbește despre întâlniri și momente speciale cu bărbatul care o alege.

„Sunt Armina, o femeie plină de energie rafinată și elegantă. Îmi place stilul de viață clasic, dar și îndrăzneț. Îmi place întotdeauna să fiu senzuală, atrăgătoare, dar în același timp decentă. Mă aștept să împărtășesc momente de neuitat cu cel care mă alege”, este mesajul de pe pagina respectivă.

Și aici începe adevărata nebunie! Pe aceeași pagină sunt prezentate servicii pentru adulți și apar mai multe fotografii despre care se susține că ar fi ale soției lui Marcel.

VEZI ȘI: Au apărut ”dovezile” Mariei Covașă cu privire la job-ul din Monaco al Arminei Andrei. Trecutul soției lui Marcel, pus sub semnul întrebării

Soția lui Marcel i-a speriat pe producătorii de la Insula Iubirii. Armina s-a apropiat de Jaguarul, iar la bonfire s-a dezlănțuit haosul

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