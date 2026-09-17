Madonna, revenire spectaculoasă la MTV Video Music Awards după 23 de ani. Artista va deschide gala din 2026

Madonna se pregătește să revină pe scena MTV Video Music Awards după mai bine de două decenii. Artista va deschide gala din 2026 cu un moment live, marcând prima sa prestație muzicală la VMA după 23 de ani.

Cântăreața, în vârstă de 68 de ani, va urca pe scenă pe 27 septembrie, la Los Angeles, potrivit People. MTV și CBS au anunțat participarea artistei miercuri.

Madonna a mai apărut la ceremonia MTV VMA în ultimii ani, însă nu a mai susținut un recital pe scena galei din 2003.

Madonna revine la VMA după momentul celebru din 2003

Ultima prestație live a Madonnei la MTV Video Music Awards a avut loc în urmă cu 23 de ani, când a urcat pe scenă alături de Britney Spears, Christina Aguilera și Missy Elliott.

Momentul din 2003 a devenit unul dintre cele mai cunoscute din istoria galei. Britney Spears și Christina Aguilera au început interpretând „Like a Virgin”, piesa lansată de Madonna în 1984, înainte ca aceasta să apară pe scenă și să cânte „Hollywood”.

În timpul momentului artistic, Madonna le-a sărutat pe Britney Spears și Christina Aguilera, imaginile făcând atunci înconjurul lumii.

Artista a revenit la VMA în 2021, când a avut o apariție-surpriză cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la lansarea MTV, însă nu a susținut atunci un recital.

Madonna, una dintre artistele emblematice pentru istoria MTV VMA

Relația Madonnei cu MTV Video Music Awards se întinde pe mai bine de patru decenii.

Una dintre cele mai cunoscute prestații ale sale a avut loc chiar la prima ediție a galei, în 1984, când a interpretat „Like a Virgin”. Momentul, în care artista a apărut într-o rochie de mireasă și s-a rostogolit pe scenă, a devenit una dintre imaginile definitorii ale începutului carierei sale.

Au urmat alte apariții, printre care interpretarea piesei „Express Yourself” în 1989 și momentul inspirat de epoca Mariei Antoaneta pentru „Vogue”, în 1990.

Madonna are în palmares 20 de trofee MTV VMA. La ediția din acest an, artista se numără din nou printre principalii nominalizați. Madonna a primit 11 nominalizări, inclusiv la categoriile Artistul anului și Videoclipul anului.

Gala MTV Video Music Awards 2026 va avea loc pe 27 septembrie, la Los Angeles, și va fi prezentată de Snoop Dogg.

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