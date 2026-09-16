Regele Charles și Prințul William sunt „complet uniți” în privința lui Harry și Meghan. Ce au decis în legătură cu cei doi

Regele Charles și Prințul William sunt „complet uniți” în privința lui Harry și Meghan. Ce au decis în legătură cu cei doi
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Foto: Colaj CANCAN
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Regele Charles și Prințul William par să aibă abordări diferite în ceea ce privește relația personală cu Prințul Harry, însă există un subiect asupra căruia cei doi sunt „complet uniți”. Niciunul dintre ei nu ar avea nicio intenție ca Harry și Meghan Markle să revină în rolul de membri activi ai Familiei Regale, potrivit unui specialist în probleme care țin de Casa Regală britanică.

Poziția vine în contextul revenirii ducilor de Sussex în Marea Britanie, după șase ani petrecuți în California, și al speculațiilor privind rolul pe care aceștia l-ar putea avea în viitor, potrivit PEOPLE.

Russell Myers, corespondent regal, a declarat pentru People că Regele Charles și Prințul William sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește statutul lui Harry și Meghan.

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„Nu există nicio îndoială că Regele și Prințul William sunt complet uniți în această privință. Harry și Meghan nu vor reprezenta Familia Regală”, a spus acesta.

Harry și Meghan au renunțat la statutul de membri activi ai Familiei Regale în 2020, iar revenirea lor în Marea Britanie nu a schimbat această situație.

Sursa foto: Profimedia

Regele Charles și William au abordări diferite în relația cu Harry

În plan personal, situația ar fi însă mai complicată. Potrivit sursei, Regele Charles pare dispus să păstreze o relație cu fiul său mai mic. Charles și Harry ar fi vorbit cel puțin o dată după revenirea ducilor de Sussex în Marea Britanie, chiar dacă nu s-au întâlnit personal de atunci.

Prințul William ar avea o poziție diferită. Myers susține că moștenitorul tronului nu se opune relației pe care tatăl său dorește să o aibă cu Harry și consideră că aceasta este alegerea Regelui. În ceea ce îl privește însă, William nu ar avea în prezent intenția de a relua legătura cu fratele său.

„William nu intenționează să aibă o relație cu Harry și Meghan, nici profesională, nici privată”, a afirmat jurnalistul.

People notează că cei doi frați continuă să nu comunice direct, în ciuda revenirii lui Harry în Marea Britanie.

Sursa foto: Profimedia

Palatul a clarificat statutul lui Harry și Meghan

Poziția privind rolul ducilor de Sussex a fost reiterată recent și într-o scrisoare autorizată de Regele Charles.

Documentul preciza că Harry și Meghan rămân membri neactivi ai Familiei Regale și că activitățile lor comerciale și caritabile sunt desfășurate în nume privat.

Clarificarea nu reprezintă o schimbare a statutului celor doi, ci reafirmă înțelegerea stabilită după retragerea lor din îndatoririle regale în 2020.

Harry și Meghan și-au păstrat titlurile de Duce și Ducesă de Sussex, însă nu îndeplinesc angajamente oficiale în numele monarhiei.

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