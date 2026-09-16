Kim Kardashian, despăgubită cu un singur euro după jaful în care i-au fost furate bijuterii de milioane. Care este motivul

Kim Kardashian a primit o despăgubire de numai un euro, la aproape zece ani după jaful armat de la Paris în timpul căruia i-au fost furate bijuterii în valoare de peste șase milioane de dolari. Deși suma pare una infimă în comparație cu valoarea bunurilor furate, motivul pentru care instanța a luat această decizie este unul simplu: însăși Kim a cerut o despăgubire simbolică.

Kim Kardashian, despăgubită după jaful din Paris

Un tribunal din Paris i-a acordat marți lui Kim Kardashian despăgubiri de un euro pentru jaful armat a cărui victimă a fost în 2016, în timpul Săptămânii Modei de la Paris, potrivit Associated Press.

Suma este exact cea solicitată de vedetă, care nu a urmărit obținerea unei compensații financiare importante.

„Experiența a fost profund traumatizantă, iar impactul ei a rămas cu noi. Decizia de astăzi nu este despre despăgubiri, ci despre responsabilitate și recunoaștere”, au transmis Kim Kardashian și stilista sa, Simone Harouche, într-o declarație comună pentru AP.

Cele două au mulțumit instanței și persoanelor care le-au sprijinit de-a lungul procesului și au precizat că speră să poată merge mai departe după experiența prin care au trecut.

Bijuteriile valorau peste 6 milioane de dolari

Jaful a avut loc pe 2 octombrie 2016, în timp ce Kim Kardashian se afla la Hôtel de Pourtalès din Paris pentru Săptămâna Modei.

Doi dintre atacatori, deghizați în polițiști, au pătruns în apartamentul vedetei, au legat-o cu benzi din plastic și bandă adezivă și au fugit cu bijuterii în valoare de peste șase milioane de dolari. Printre obiectele furate s-a aflat și un inel cu diamante pe care Kardashian îl purtase în acea seară la o prezentare Givenchy și pe care îl primise de la fostul său soț, Kanye West.

Simone Harouche se afla, de asemenea, la hotel în momentul jafului. Instanța i-a acordat și ei o despăgubire de un euro, suma pe care o solicitase.

Alte victime au primit despăgubiri mult mai consistente

Despăgubirile acordate altor persoane implicate au fost însă considerabil mai mari. Un fost recepționer al hotelului, care a declarat că a rămas traumatizat în urma jafului, a primit 109.516 euro, după ce solicitase 550.000 de euro în despăgubiri și dobânzi. Hotelului i-au fost acordați 50.000 de euro.

Anul trecut, opt persoane au fost găsite vinovate pentru rolurile lor în jaful armat. Din cauza vârstei, membrii grupului au fost supranumiți în Franța „bunicii jefuitori”. Șase dintre ei aveau între 60 și 79 de ani în momentul în care au fost judecați.

Kim Kardashian a descris atacul drept cea mai înfricoșătoare experiență din viața sa și a spus că acesta a avut un impact foarte mare asupra ei și familiei sale, care au avut nevoie de o perioadă lungă de timp pentru a-și reveni.

După condamnarea celor implicați, vedeta le-a mulțumit autorităților franceze pentru eforturile depuse pentru tragerea acestora la răspundere și a afirmat că, deși nu va uita niciodată ce s-a întâmplat, crede în responsabilitate și în posibilitatea vindecării.

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