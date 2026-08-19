Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund. Imaginile care confirmă relația celor doi!

Lewis Hamilton și Kim Kardashian au renunțat la discreție și au început să se afișeze împreună. Cei doi au publicat imagini din vacanța petrecută în Hawaii, în care apar îmbrățișați și petrecând timp împreună alături de membrii familiei lui Kim.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian au confirmat relația

Kim Kardashian a distribuit pe Instagram mai multe fotografii din timpul escapadei tropicale, inclusiv imagini în care apare alături de Hamilton pe plajă și într-un selfie realizat în oglindă. Vedeta a însoțit postarea cu mesajul „Somewhere over the rainbow” (n.r. Undeva peste curcubeu). La rândul său, pilotul Ferrari a publicat fotografii din aceeași vacanță în care apare și Kim, scrie PEOPLE.

Escapada nu a fost doar o vacanță romantică pentru cei doi. Kim a fost însoțită de sora sa, Khloe Kardashian, și de copiii ei, Saint, Chicago și Psalm, iar imaginile îl surprind pe Hamilton integrat în acest cadru familial. People notează că Hamilton a publicat, de asemenea, imagini din perioada de pauză dintre curse, descriind-o drept un moment de „odihnă, refacere și reîncărcare”. Printre fotografiile sale s-au numărat și câteva în care apare alături de Kardashian.

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Relația a început după ani de prietenie

Kim Kardashian și Lewis Hamilton se cunosc de mai bine de un deceniu. Cei doi au fost fotografiați împreună încă din 2014, când fiecare avea o altă relație, însă apropierea romantică dintre ei ar fi început abia la începutul lui 2026. Primele informații despre relație au apărut în februarie, iar ulterior cei doi au fost văzuți împreună la mai multe evenimente.

În ultimele luni, relația a devenit din ce în ce mai vizibilă. Kim a fost prezentă la Marele Premiu de la Monaco pentru a-l susține pe Hamilton, iar pilotul a vizitat-o inclusiv pe platoul producției „All’s Fair”. Cei doi au început apoi să publice pe rețelele sociale imagini în care apar împreună.

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