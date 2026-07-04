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Lewis Hamilton explică de ce pare mai fericit. „Bineînțeles că e Kim Kardashian”

De: Daniel Matei 04/07/2026 | 22:10
Lewis Hamilton explică de ce pare mai fericit. „Bineînțeles că e Kim Kardashian”
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Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a vorbit deschis despre relația sa cu Kim Kardashian și a recunoscut că vedeta are un rol important în starea sa de spirit.

Declarația a fost făcută înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii, în cadrul unui eveniment organizat pentru fani la Silverstone. În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, un fan l-a întrebat pe septuplul campion mondial de Formula 1 de ce pare mult mai fericit în ultima perioadă și dacă iubita sa are vreo legătură cu această schimbare, potrivit PEOPLE.

„Bineînțeles că este Kim”, a spus pilotul Ferrari, stârnind aplauzele celor prezenți.

Hamilton a explicat că prezența lui Kim Kardashian îi oferă echilibru atât pe circuit, cât și în viața personală.

„Este minunat că a venit aici în acest weekend și că mă susține. Este extraordinar să ai oameni buni în jurul tău și oameni care te sprijină. Ea face asta pentru mine în fiecare zi”, a declarat pilotul britanic.

Lewis Hamilton are o relație tot mai serioasă cu Kim Kardashian

Înainte de a vorbi despre Kim Kardashian, Hamilton a ținut să le mulțumească și colegilor de la Ferrari pentru modul în care l-au primit după transferul de la Mercedes.

Pilotul a descris echipa italiană drept „una iconică” și a spus că se simte apreciat și susținut în noul său capitol din Formula 1.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost văzuți împreună pentru prima dată la începutul acestui an, iar de atunci au apărut frecvent în public. Vedeta a fost prezentă și la Marele Premiu de la Monaco, unde l-a susținut pe Hamilton din garajul Ferrari, iar după cursă pilotul i-a trimis un sărut de pe podium.

Surse apropiate cuplului susțin că relația evoluează într-un ritm firesc și că cei doi împărtășesc aceleași valori și obiective.

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