Alexandra Căpitănescu a vorbit despre relația pe care o are cu fratele său, Radu, și despre modul în care legătura dintre ei s-a schimbat odată cu trecerea anilor. Artista, care a reprezentat România la Eurovision 2026 și a obținut locul al treilea în competiția de la Viena, spune că fratele ei ocupă un loc important în viața sa și că apreciază sinceritatea acestuia.

Între Alexandra Căpitănescu și fratele ei există o diferență de vârstă de opt ani. Dacă artista și-a construit o carieră în muzică, Radu activează în lumea sportului, fiind fotbalist. Experiența lui din competițiile sportive îi permite să îi ofere Alexandrei sfaturi atunci când aceasta se confruntă cu presiunea, emoțiile sau adrenalina asociate marilor concursuri. Artista spune că apreciază în mod special faptul că fratele ei nu ezită să îi spună lucrurilor pe nume.

„Pentru că fratele meu este fotbalist, el îmi dă cele mai bune sfaturi când vine vorba despre competiție, presiune sau adrenalină. Radu este unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea, atât din punct de vedere al sprijinului, cât și al sincerității cu care îmi spune lucrurile, chiar și atunci când nu sunt neapărat ușor de auzit”, a povestit Alexandra Căpitănescu pentru VIVA!.

Alexandra Căpitănescu și fratele ei s-au apropiat odată cu maturizarea

Artista recunoaște că relația dintre ea și Radu s-a transformat de-a lungul timpului. Un moment important a fost plecarea Alexandrei din Galați la București, unde s-a mutat pentru studii. Distanța i-a făcut să privească altfel relația dintre e. Alexandra spune că, în prezent, Radu nu este doar fratele ei, ci și una dintre persoanele la care apelează atunci când are nevoie de o opinie sinceră în privința carierei.

„Relația noastră este mult mai matură și mai echilibrată. Nu mai este doar despre frați care cresc împreună, ci despre două persoane care se susțin reciproc”, a explicat artista.

„Nu îmi spune doar ceea ce vreau să aud”

Alexandra Căpitănescu consideră că este important să aibă în jurul său oameni care nu îi confirmă automat toate alegerile, ci care sunt dispuși să îi ofere și opinii sincere. În acest sens, artista spune că Radu este unul dintre oamenii care o ajută să rămână cu picioarele pe pământ.

„Oricât de mult ai evolua individual, relația asta rămâne una care te ancorează și te aduce mereu la realitate într-un mod foarte sănătos. Pentru mine, este foarte valoros să am în jur oameni care nu îmi spun doar ceea ce vreau să aud, ci ceea ce am nevoie să aud.”

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