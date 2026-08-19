Schimbare importantă pentru pensionari! Când vor fi virați banii pe card în septembrie

Milioane de pensionari își primesc drepturile prin intermediul Poștei Române. Aproximativ 2,1 milioane de persoane beneficiază de plata pensiei prin factorii poștali. Distribuirea sumelor se realizează, în mod normal, în intervalul 1–15 septembrie.

În luna următoare, pensionarii care își primesc banii prin intermediul Poștei Române nu vor avea parte de schimbări în ceea ce privește plata pensiilor. Distribuirea sumelor se va face după același program utilizat și în lunile precedente.

În septembrie, data obișnuită de virare a pensiilor pe card este influențată de calendar. Data de 12 septembrie cade într-o zi de sâmbătă, când băncile nu efectuează plăți în mod obișnuit. Potrivit regulilor Casei Naționale de Pensii Publice, pensiile sunt virate în jurul datei de 12 a fiecărei luni, fără ca plata să depășească data de 13.

Astfel, potrivit Newsweek, pensionarii care primesc pensia pe card ar urma să aibă banii disponibili mai devreme, respectiv vineri, 11 septembrie.

Pentru pensionarii care locuiesc în afara României, virarea pensiilor pentru luna septembrie este programată în intervalul 19–22 septembrie, în conturile deschise la Citibank.

În cazul celor care au conturi la alte instituții bancare, banii pot ajunge cu o întârziere de aproximativ 2–3 zile, în funcție de procesarea transferului bancar.

Ora la care vor fi virate pensiile pe card

În jur de 2,5 milioane de pensionari din România își primesc pensia direct în contul bancar. În ultimii ani, această metodă de plată a câștigat tot mai mult teren, mai ales în rândul pensionarilor din mediul urban.

Virarea pensiei pe card este preferată de mulți beneficiari datorită accesului rapid la bani și faptului că elimină necesitatea deplasării la poștă sau la ghișeele bancare.

Totuși, pensiile nu sunt disponibile la aceeași oră pentru toți beneficiarii. Momentul în care banii apar în cont poate varia în funcție de banca la care este deschis contul, precum și de orașul în care se află pensionarul.

Ora la care pensia devine disponibilă în cont diferă semnificativ de la o bancă la alta. CEC Bank începe virarea pensiilor în jurul orei 9:00. Procesul se desfășoară rapid, astfel încât până la ora 10:00, majoritatea plăților sunt finalizate.

La ING Bank, primele pensii sunt virate în jurul orei 10:00, iar operațiunea este, de regulă, încheiată până la ora 12:00.

În cazul celorlalte bănci, transferurile încep de obicei după ora 14:00. În anumite situații, procesarea plăților poate continua până în jurul orei 18:00.

De menționat este și faptul că pensionarii care iau prima pensie o vor primi prin poștă. Situația se aplică inclusiv în cazul celor care au optat pentru primirea ei pe card. Din a doua lună, lucrurile se vor schimba, iar pensia va fi virată pe card.

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