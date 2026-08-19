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Un primar a renunțat la salariu timp de 8 ani. Ce s-a întâmplat cu cei 839.000 de lei

De: Simona Vlad 19/08/2026 | 15:34
Un primar a renunțat la salariu timp de 8 ani. Ce s-a întâmplat cu cei 839.000 de lei
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Massimo Di Fazio, primarul localității italiene Triora, a ales să nu își încaseze salariul de edil timp de opt ani. Banii, aproximativ 160000 de euro, au rămas în bugetul local pentru lucrări și întreținerea comunei.

Într-o perioadă în care salariile aleșilor locali sunt adesea subiect de discuție, povestea unui primar din Italia atrage atenția printr-o decizie neobișnuită. Massimo Di Fazio, edilul comunei Triora din regiunea Liguria, a renunțat la indemnizația de primar încă de la începutul primului său mandat. În cei opt ani de când ocupă funcția, suma la care a renunțat se apropie de 160000 de euro, echivalentul a aproximativ 839000 de lei. Primarul spune că banii sunt mai utili în bugetul local și pot fi folosiți pentru nevoile comunității.

De ce a renunțat primarul la salariu

Massimo Di Fazio consideră că administrarea unei comune reprezintă, înainte de toate, un act de responsabilitate și de atașament față de locul în care trăiește.

„Este un act de dragoste pentru pământul meu”, a explicat edilul, potrivit informațiilor publicate de presa italiană.

Di Fazio a fost ales pentru prima dată în 2018, iar în prezent se află la al doilea mandat. La alegerile din 2023 a fost singurul candidat și a obținut aproape 100% dintre voturi, în condițiile unei prezențe la urne de aproximativ 74%. Indemnizația brută lunară pentru funcția pe care o ocupă este de 1659 de euro. În loc să încaseze banii, edilul a preferat ca aceștia să rămână la dispoziția administrației locale.

Cine este Massimo Di Fazio

Născut în 1973, la Sanremo, Massimo Di Fazio este antreprenor în domeniul construcțiilor. Acesta a povestit că a fost atras încă din copilărie de zona montană, iar în cele din urmă a ales să își stabilească familia în Triora. Tocmai legătura sa cu localitatea l-a determinat să considere că banii pe care i-ar fi primit pentru funcția de primar pot fi folosiți mai bine pentru comunitate.

Triora este una dintre comunele întinse ale regiunii Liguria și este formată din 11 sate. Administrarea localității presupune inclusiv întreținerea a 11 rețele de apă și a 11 stații de epurare. În plus, administrația locală funcționează cu resurse limitate: primăria are doar trei angajați, iar biroul tehnic este disponibil aproximativ 12 ore pe săptămână. În anumite situații, edilul ajunge chiar să se implice personal în lucrările de întreținere.

Primarul a vrut să renunțe și la ultimii 500 de euro

Gestul lui Di Fazio nu s-a oprit însă la indemnizația de primar. Recent, acesta a solicitat un aviz din partea Curții de Conturi pentru a putea renunța și la o indemnizație suplimentară de 500 de euro. Cererea nu a fost însă aprobată de instituție.

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