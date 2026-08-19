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Rogobete, după tragedia de la Spitalul Universitar: „Nu există cuvinte”

De: Simona Vlad 19/08/2026 | 15:16
Rogobete, după tragedia de la Spitalul Universitar: „Nu există cuvinte”
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O tragedie a avut loc astăzi la Spitalul Universitar de Urgență București. Un medic rezident în vârstă de 28 de ani, care se afla în unitatea medicală pentru efectuarea unui stagiu de pregătire, a murit. Reprezentanții spitalului au confirmat că tânărul și-a luat viața.

Medicul rezident, în vârstă de doar 28 de ani, efectua un stagiu de pregătire în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București. Potrivit informațiilor disponibile, tânărul era rezident în hematologie. Incidentul a avut loc astăzi, iar autoritățile au fost sesizate pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au confirmat decesul și au precizat că este vorba despre un act suicidar.

„Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că, în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfășura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar.

Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere. Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Alexandru Rogobete, mesaj după moartea medicului rezident

Vestea dispariției tânărului medic a provocat reacții în comunitatea medicală. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei, apropiaților și colegilor medicului rezident. Oficialul a declarat că, într-un astfel de moment, este important ca memoria tânărului să fie respectată, iar familia să beneficieze de discreție.

„Am aflat cu profundă tristețe despre decesul medicului rezident care își desfășura stagiul de pregătire la Spitalul Universitar de Urgență București. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, celor apropiați, colegilor și întregii comunități medicale care trece astăzi printr-un moment atât de greu. În astfel de clipe, cuvintele sunt puține și nu pot alina durerea celor care au pierdut un om drag. Din respect pentru familie și pentru memoria celui plecat dintre noi, cred că este esențial să păstrăm demnitatea pe care o asemenea tragedie le impune. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis Alexandru Rogobete.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. Spitalul Universitar a precizat că nu va oferi alte informații, din respect pentru familia îndoliată.

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