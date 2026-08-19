Turiștii din Europa, în alertă! Creatura cu tentacule de 30 de metri poate provoca înțepături dureroase

Creaturi marine extrem de periculoase, cunoscute sub numele de galere portugheze, apar tot mai des pe plajele europene, iar tentaculele lor pot ajunge până la 30 de metri. Pe litoralul atlantic al Franței, autoritățile au raportat peste o mie de înțepături în numai două săptămâni, fenomen semnalat și în nordul Spaniei. Specialiștii atrag atenția că aceste organisme sunt observate mult mai frecvent decât în trecut, pe fondul încălzirii accentuate a apelor din jurul Europei.

În zona Golfului Biscaya, galerele portugheze au fost identificate în mai multe puncte de pe coasta franceză și spaniolă, iar în unele locuri plajele au fost închise temporar. Creșterea neobișnuită a temperaturii apei a favorizat apariția lor, spun cercetătorii. Physalia physalis este recunoscută după partea plutitoare, translucidă, în nuanțe de albastru, violet sau roz, asemănătoare unei vele, însă sub apă se ascund tentacule veninoase care pot atinge lungimi impresionante, confirmate inclusiv de Natural History Museum din Londra.

Turiștii din Europa, în alertă

Deși seamănă cu o meduză, galera portugheză este de fapt un sifonofor, o colonie de organisme specializate care funcționează împreună. Tentaculele sunt folosite pentru capturarea prăzii, dar pot provoca oamenilor înțepături extrem de dureroase. În această vară, pe coasta bască franceză au fost raportate peste 1.000 de cazuri în două săptămâni, potrivit cercetătoarei Elvire Antajan de la Ifremer, care afirmă:

„Vedem din ce în ce mai multe”.

În orașul Arcachon, autoritățile au interzis temporar scăldatul la începutul lunii august, iar avertismente similare au fost emise în San Sebastián și în regiunea Pyrénées-Atlantiques. Pe unele plaje au fost arborate steaguri albe cu simboluri mov pentru a avertiza turiștii. Dacă în trecut galerele portugheze apăreau o dată la șapte-opt ani, acum sunt observate anual.

Fenomenul este corelat cu temperaturi record ale apelor europene. Analizele World Weather Attribution arată că valorile extreme din iulie 2026 ar fi fost imposibile fără influența schimbărilor climatice. În Golful Biscaya și Peninsula Iberică, încălzirea globală a adăugat aproximativ 1,4°C la intensitatea fenomenului, iar în zonele mediteraneene aproximativ 2°C. Organisme precum meduzele și rudele lor pot tolera mai bine temperaturile ridicate, nivelurile scăzute de oxigen și modificările ecosistemelor, însă distribuția lor depinde de vânt, curenți, temperatură și hrană.

Creatura cu tentacule de 30 de metri poate provoca înțepături dureroase

Cercetătorii Ifremer investighează dacă încălzirea Atlanticului de Nord permite acestor organisme nu doar să ajungă mai des în zonă, ci și să se reproducă mai aproape de Europa. În ultimii doi ani au fost observate exemplare foarte mici, posibil juvenile, ceea ce sugerează o schimbare în comportamentul lor. Galerele portugheze sunt transportate în mare parte de vânt și curenți și pot apărea în grupuri numeroase.

În paralel, Franța s-a confruntat cu o invazie masivă de meduze la centrala nucleară Gravelines, unde trei reactoare au fost oprite după ce organismele au blocat sistemele de pompare. Unul dintre reactoare era încă oprit pe 18 august, din cauza problemelor la sistemul de răcire.

World Weather Attribution avertizează că valurile de căldură marine pot provoca mortalitate în masă în rândul speciilor incapabile să se adapteze rapid. Coralii, bureții, algele, peștii, păsările marine și mamiferele pot fi afectați direct sau indirect de schimbările de temperatură și de modificările lanțurilor trofice, în timp ce organismele mai tolerante la căldură pot beneficia temporar de noile condiții.

Stunning shades of purple and blue, but proceed with caution! A Portuguese man o’ war can still deliver a severe sting even after washing up on shore.🪼 pic.twitter.com/BUaTv6CxGC — Oceaiii🐋🐬 (@oceaiii) August 11, 2026

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