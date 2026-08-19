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Câți bani trebuie să ai în fondul de urgență. Sumele recomandate pentru salarii de 3.000, 5.000 și 8.000 de lei

De: Simona Vlad 19/08/2026 | 15:51
Câți bani trebuie să ai în fondul de urgență. Sumele recomandate pentru salarii de 3.000, 5.000 și 8.000 de lei
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Un fond de urgență poate face diferența atunci când apar cheltuieli neprevăzute, precum o problemă medicală, o reparație costisitoare sau pierderea locului de muncă. Specialiștii recomandă, în general, să ai puși deoparte bani pentru cel puțin 3-6 luni de cheltuieli esențiale. Suma necesară diferă însă în funcție de venitul și cheltuielile fiecărei persoane.

Dacă folosim salariul lunar drept reper, pentru un venit de 3000 de lei, fondul de urgență ar fi de aproximativ 9000 de lei pentru trei luni sau 18000 de lei pentru șase luni. La un salariu de 5000 de lei, rezerva ajunge la 15000 de lei pentru trei luni și 30000 de lei pentru șase luni. În cazul unui venit de 8000 de lei, suma ar fi de 24000 de lei pentru trei luni și 48000 de lei pentru șase luni.

Totuși, calculul corect ar trebui făcut în funcție de cheltuielile esențiale, nu neapărat de salariul întreg. Dacă ai un venit de 5000 de lei, dar ai nevoie de doar 3500 de lei lunar pentru chirie, facturi, mâncare, transport și alte obligații, acesta este cuantumul care ar trebui luat în calcul.

Ce se întâmplă dacă ai rate

Persoanele care au credite ar trebui să ia în calcul o rezervă mai mare. Într-o astfel de situație, fondul de urgență poate fi calculat pentru aproximativ șase luni de cheltuieli, inclusiv ratele. De exemplu, dacă ai nevoie de 4500 de lei pe lună pentru cheltuieli și rate, o rezervă pentru șase luni ar însemna aproximativ 27000 de lei.

Cum strângi banii

Dacă pornești de la zero, fondul nu trebuie construit peste noapte. Poți începe cu o sumă pe care ți-o permiți în fiecare lună. La un salariu de 5000 de lei, de exemplu, dacă pui deoparte 500 de lei lunar, vei avea 6000 de lei după un an. Dacă reușești să economisești 1000 de lei lunar, ajungi la 12000 de lei în aceeași perioadă. Important este să începi chiar și cu o sumă mică și să o crești treptat.

Fondul de urgență nu este pentru vacanțe sau cumpărături

Banii puși deoparte ar trebui folosiți doar pentru situații cu adevărat neprevăzute și importante: pierderea venitului, o reparație urgentă, probleme medicale sau alte cheltuieli care nu pot fi amânate. Vacanțele, telefoanele noi sau alte cumpărături planificate ar trebui să aibă un buget separat.

În final, cea mai simplă întrebare pe care trebuie să ți-o pui este: „De câți bani aș avea nevoie dacă mâine nu aș mai avea niciun venit?” Înmulțește suma respectivă cu trei pentru o rezervă minimă sau cu șase pentru un nivel mai confortabil de siguranță.

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