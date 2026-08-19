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Fostul soț al lui Jennifer Lopez face acuzații despre relația cântăreței cu P. Diddy: „M-a înșelat cu el”

De: Daniel Matei 19/08/2026 | 16:25
Fostul soț al lui Jennifer Lopez face acuzații despre relația cântăreței cu P. Diddy: „M-a înșelat cu el”
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Ojani Noa, primul soț al lui Jennifer Lopez, face noi declarații despre perioada în care artista a fost căsătorită cu el și susține că aceasta ar fi avut o relație cu Sean „Diddy” Combs. Afirmațiile apar la aproape trei decenii de la scurta căsnicie dintre cei doi.

Noa și Jennifer Lopez s-au căsătorit în februarie 1997, însă mariajul lor a durat mai puțin de un an. Potrivit RadarOnline, fostul soț susține că relația dintre Lopez și Diddy ar fi început în perioada în care producătorul lucra cu artista la albumul ei de debut, „On the 6”.

Primul soț al lui Jennifer Lopez a fost înșelat

Ojani Noa afirmă că Jennifer Lopez l-ar fi înșelat cu Sean „Diddy” Combs în perioada în care cei doi erau încă soț și soție. El susține că a început să observe o apropiere între artistă și producător în timp ce Lopez își pregătea debutul muzical.

Potrivit relatării lui Noa, situația ar fi contribuit la destrămarea căsniciei. Lopez și Noa s-au căsătorit în 1997, după ce se cunoscuseră cu câțiva ani înainte. Divorțul a fost pronunțat în 1998, după doar aproximativ 11 luni de căsnicie.

Fostul soț al artistei a mai vorbit despre presupusa relație dintre Lopez și Combs și în trecut. Într-o declarație făcută în 2024, Noa a susținut că Diddy ar fi avut un rol în destrămarea căsniciei sale cu Jennifer Lopez.

Artista s-ar fi temut de Sean Combs

Ulterior, în iulie 2026, Noa a povestit pentru The U.S. Sun că l-ar fi confruntat direct pe Combs după ce a ajuns să creadă că acesta avea o relație cu Lopez. Potrivit relatării sale, întâlnirea ar fi fost tensionată. Noa a susținut, de asemenea, că Jennifer Lopez s-ar fi temut de Combs și că producătorul ar fi amenințat-o.

„A început să petreacă din ce în ce mai mult timp cu Diddy, iar eu ajungeam să o văd din ce în ce mai puțin. Apoi, în revista Us Magazine a apărut o fotografie cu ea stând în poala lui Diddy… Atunci am știut că mă înșela”, a povestit el.

Ojani a spus că l-a confruntat pe Diddy în perioada în care el și J.Lo luaseră o pauză, în timpul relației lor tumultuoase.

„[Diddy] a apărut la petrecerea aniversară a asistentei ei din Los Angeles, pe care Jennifer o organizase pentru ea, iar toată lumea a fost șocată. M-am dus la el și i-am spus să plece și… i-am spus că se culcase cu soția mea”, a povestit el.

Jennifer Lopez și P. Diddy au avut o relație

Jennifer Lopez și Sean „Diddy” Combs au format un cuplu la sfârșitul anilor ’90, după ce s-au cunoscut în industria muzicală. Relația lor a durat aproximativ doi ani și a fost intens mediatizată.

Cei doi s-au despărțit în 2001, iar Lopez s-a căsătorit ulterior cu dansatorul Cris Judd, înainte de relațiile sale cu Marc Anthony și Ben Affleck.

În ceea ce îl privește pe Combs, producătorul se află în prezent în închisoare, după ce a fost condamnat în 2025 la 50 de luni de închisoare pentru două capete de acuzare privind transportul unor persoane în scopul prostituției.

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