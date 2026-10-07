Shakira l-a chemat din nou în instanță pe fostul soț. Ce vrea să obțină artista de la Gerard Piqué

Shakira l-a chemat din nou în instanță pe fostul soț. Ce vrea să obțină artista de la Gerard Piqué
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Shakira și Gerard/ sursa foto: social media
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Shakira și Gerard Piqué au ajuns din nou în fața instanței. Artista l-a chemat la tribunal, pentru că vrea să modifice câteva aspecte legate de drepturile de vizită ale celor doi copii. Celebra cântăreață columbiană locuiește cu fiii săi în Miami, dar merg adesea la tatăl lor în Barcelona.

Marți, 6 octombrie, Shakira și Gerard Piqué au ajuns în fața judecătorului. Superstarul columbian vrea să revizuiască unele aspecte ce țin de călătoriile celor doi adolescenți în vârstă de 13, respectiv 11 ani. Artista a precizat că nu își dorește să limiteze timpul lor petrecut împreună, însă vrea ca responsabilitatea călătoriilor între Spania și Statele Unite să fie împărțită mai echitabil. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Shakira l-a chemat din nou în instanță pe fostul soț

Cântăreața și fostul fotbalist s-au despărțit în anul 2022. La acel moment, ei au stabilit limite clare pe care acum Shakira vrea să le revizuiască. Cererea pe care a înaintat-o instanței face referire la dificultatea în care este pusă din cauza distanței.

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Potrivit unor declarații făcute de reprezentanții artistei, aceasta vrea ca responsabilitatea călătoriilor să fie mai bine împărțită, astfel, îi cere lui Gerard Piqué ca pe timpul vacanțelor mai scurte să zboare el în Miami, pentru a nu-i pune pe cei doi fii ai lor să meargă în Barcelona.

„Obiectivul este ca efortul de a călători între Miami și Barcelona să nu cadă exclusiv asupra lor”, au declarat reprezentanții Shakirei, conform hola.com.

Shakira și Gerard Pique

Shakira și Gerard Pique

Motivele invocate de artista columbiană

Vedeta internațională a invocat motive clare în acest sens. Shakira își dorește ca în timpul vacanțelor scurte, Piqué să călătorească în Statele Unite și asta pentru că, potrivit reprezentanților ei, intenția este de a-i împiedica pe copii să mai facă aceste vizite care implică schimbări semnificative de fus orar și le perturbă rutina.

Totodată, artista este de părere că dacă vor avea loc schimbările, băieții își pot menține programul școlar, social și familial pentru perioade mai lungi. Conform declarației, revizuirea are loc pentru a proteja „bunăstarea emoțională, fizică și academică” a băieților, mai scrie sursa citată. Echipa Shakirei a precizat că intenția nu este de a reduce timpul pe care copiii îl petrec cu tatăl lor.

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