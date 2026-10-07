Alertă de coronavirus în Europa! Noua tulpină XFG, depistată în Marea Britanie

Alertă de coronavirus în Europa! Noua tulpină XFG, depistată în Marea Britanie
Coronavirus/Sursa foto: Shutterstock
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Alertă în Europa din cauza unei noi variante de coronavirus. Tulpina XFG, denumită și „Stratus” sau „Covid american”, a ajuns în Marea Britanie, unde autoritățile sanitare urmăresc cu atenție evoluția numărului de infectări. Deși activitatea virusului a început să crească în anumite zone, specialiștii nu consideră, în acest moment, că noua variantă reprezintă un pericol major pentru populație.

O nouă variantă de coronavirus atrage atenția autorităților sanitare din Europa. Este vorba despre XFG, o tulpină care circulă deja în mai multe regiuni ale lumii și care a fost identificată și în Regatul Unit. Evoluția acesteia este urmărită inclusiv de Organizația Mondială a Sănătății, însă evaluările disponibile până acum indică un risc global scăzut.

XFG este cunoscută și sub denumirea de „Stratus”, iar în unele materiale a fost numită „Covid american”, după ce a fost identificată și în Statele Unite. Varianta a fost observată pentru prima dată în 2025 și provine din combinații genetice asociate unor linii Omicron, fiind în prezent inclusă în supravegherea internațională a variantelor de SARS-CoV-2.

XFG a ajuns în Marea Britanie

Prezența variantei XFG în Marea Britanie vine într-un moment în care autoritățile sanitare britanice observă o creștere a activității Covid-19. Chiar și așa, nivelul general al cazurilor rămâne unul redus, iar datele disponibile nu indică o situație epidemiologică asemănătoare perioadelor în care coronavirusul a provocat valuri importante de îmbolnăviri.

Tulpina este urmărită constant pentru a se stabili dacă prezintă modificări care ar putea influența transmiterea virusului, severitatea bolii sau eficiența măsurilor de protecție existente.

În acest moment, XFG nu este considerată o variantă care provoacă forme mai grave de Covid-19. Nu există indicii că aceasta ar fi asociată cu un risc crescut de deces în comparație cu variantele aflate deja în circulație.

Noua tulpină a fost raportată și în alte regiuni ale lumii, inclusiv în anumite țări din Asia de Sud-Est. În unele dintre aceste zone au fost observate creșteri ale numărului de infectări și spitalizări, însă datele nu au dus la concluzia că XFG ar determina o formă mai severă a bolii.

”Deși s-au înregistrat recent unele creșteri ale activității Covid-19, numărul cazurilor rămâne la un nivel scăzut în Regatul Unit. UKHSA monitorizează toate datele referitoare la variantele Covid-19 din Regatul Unit și din străinătate și continuăm să publicăm concluziile noastre în rapoartele periodice de supraveghere”, a transmis Alex Allen, epidemiolog consultant la UK Health Security Agency.

Cum se manifestă noua variantă de coronavirus

Unul dintre motivele pentru care XFG este dificil de identificat fără un test este faptul că simptomele sale nu sunt specifice. Manifestările pot semăna foarte mult cu cele ale unei răceli sau ale unei viroze respiratorii obișnuite.

Printre simptomele raportate în cazul infecțiilor asociate acestei variante se numără febra moderată, oboseala, durerile în gât și răgușeala. În unele situații pot apărea și tulburări digestive, ceea ce face ca tabloul clinic să difere de la o persoană la alta.

În general, simptomele sunt descrise ca fiind ușoare sau moderate, iar simpla apariție a acestora nu poate indica dacă o persoană este infectată cu XFG. Pentru confirmarea unei infecții este necesară testarea.

De asemenea, manifestările pot fi confundate cu cele produse de alte virusuri respiratorii care circulă în aceeași perioadă. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă interpretarea simptomelor în context și nu identificarea variantei exclusiv pe baza stării generale.

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