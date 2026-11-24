Iarna a pus deja stăpânire pe mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează să urmează mai multe episoade cu fenomene extreme, în timp ce la munte se anunță viscol puternic, cu rafale care pot ajunge până la 140 km/h.

Începând de luni, 23 noiembrie, iarna a început să pună stăpânire pe România. Din cauza câderilor abundente de zăpadă și a condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile au decis să închidă circulați pe drumul Național DNC67C, pe sectorul de drum cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt – între km 61 și km 79. Restricțiile vor rămâne în vigoare până când vremea va permite reluarea circulației în condiții de siguranță, potrivit anunțului transmis de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

„În zona montană a județelor Gorj și Vâlcea se înregistrează ninsori însemnate cantitativ. Utilajele de deszăpezire ale SDN Târgu Jiu și SDN Vâlcea acționează pe DN 67c și DN 7A, unde se zăpada se depune pe partea carosabilă, pentru menținerea stării de viabilitate a drumului. Nu vă deplasați pe sectoare de drum unde se înregistrează ninsori dacă nu aveți autovehiculele echipate corespunzător pentru iarnă”, informează DRDP Craiova.

Iarna se instalează în România

În județele Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov și Satu Mare sunt semnalate precipitații mixte sub formă de lapoviță, ninsori, ploi și ceață. Traficul este îngreunat și se desfășoară pe un carosabil umed pe arterele importante: Autostrăzile A1 -București – Pitești, A2 – București – Constanța, A3 București = Brașov, A7 Ploiești – Bacău, DN 1 Ploiești – Brașov și DN7 Râmnicu Vâlcea- Sibiu.

Marți, 24 noiembrie, a intrat în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului și mai multe județe din țară: în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei.

De asemenea, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de ninsori viscolite valabilă marţi, între orele 10.00 şi 20.00, în Carpaţii Meridionali, Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni, unde va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea.

În același interval, vântul va sufla cu putere în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei și vestul Moldovei. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50-70 km/h.

Începând din această seară, de la ora 20:00, până miercuri, la ora 08:00, intră în vigoare o altă atenționare de cod galben de ninsori viscolite în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. Va ninge slab, dar vântul va avea viteze de 60-90 km/h.

Prognoză meteo pentru București

Vremea rămâne deosebit de rece și în București. Vântul va sufla cu rafale de 50-60 km/h, cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Potrivit ANM, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade Celsius, iar cea minimă va fi cuprinsă între -3 și -2 grade Celsius, mai scăzute în cartierele din imediata apropiere a Capitalei, unde temperaturilor se vor înregistra în jurul valorii de -5 grade Celsius.

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