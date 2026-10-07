Alex Mincu s-a căsătorit. Prima imagine cu fostul soț al Mariei Popovici din ziua cea mare

Alex Mincu s-a căsătorit. Prima imagine cu fostul soț al Mariei Popovici din ziua cea mare
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Alex Mincu și soția/ sursa foto: colaj CANCAN
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La doi ani de la divorțul de Maria Popovici, Alex Mincu a făcut pasul cel mare. El a ajuns în fața ofițerului stării civile cu aleasa inimii. Comediantul a publicat o imagine spectaculoasă, iar alături a scris și un mesaj emoționant. Iar fanii l-au felicitat imediat!

Alex Mincu este discret când vine vorba de viața sa persoanală. Chiar dacă nu a făcut un anunț oficial, declarațiile trecute, imaginea inedită, descrierea și comentariile lasă să se înțeleagă că este vorba despre o căsătorie în secret. Comediantul a spus pentru a doua oară „DA”, astfel că a ajuns în fața ofițerului stării civile cu partenera sa. Fostul Mariei Popovici și-a cerut iubita de soție în luna februarie a acestui an, deci pare că lucrurile au evoluat destul de rapid. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Alex Mincu s-a căsătorit în secret

Fostul soț al Mariei Popovici nu a anunțat oficial că s-a căsătorit, însă imaginea și mesajul pe care le-a publicat în mediul online au alimentat speculațiile.

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Cei doi apar într-un cadru intim, elegant, el purtând un costum clasic, iar partenera sa o rochie albă și mulată. Alături de fotografie, a scris câteva cuvinte pline de însemnătate.

„Și, pentru o clipă, totul s-a oprit”, a scris Mincu.

Alex Mincu și soția/ sursa foto: social media

Alex Mincu și soția/ sursa foto: social media

Confirmarea că cei doi au spus „DA”

Dacă imaginea și mesajul nu erau suficiente pentru a confirma căsătoria în secret, ei bine, fanii l-au dat de gol. Secțiunea de comentarii s-a umplut de urări, iar el nu a ezitat și a răspuns clar și răspicat.

Astfel, înțelegem că, deși nu a spus nimic oficial momentan, Alex Mincu pare că se bucură în liniște de cel mai frumos moment din viața sa, alături de noua lui soție.

„Casă de piatră!”, a scris cineva.

„Mulțumim”, a răspuns Mincu.

Comentarii postare Alex Mincu/ sursa foto: social media

Comentarii postare Alex Mincu/ sursa foto: social media

Mincu a declarat că va face nunta în octombrie

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Alex Mincu a declarat că va face cununia civilă în luna octombrie, în timp ce nunta va avea loc în 2027, însă pe atunci nu a oferit detalii exacte.

Mai mult decât atât, comediantul a dezvăluit că este prima dată când își dorește să devină tată, poate chiar de fetiță. Așa că, cine știe, având în vedere că ne-a surprins cu însurătoarea, poate curând ne va da vestea despre copil!

„Eu vreau fetiță. Nu planificam. Nunta o să fie în octombrie, în București, iar nunta mare nu am stabilit-o încă, la anul. Nici de asta din octombrie nu am avut încă timp să ne gândim ce și cum. Trebuie să găsim un loc. Eu am fost prins cu festivalul”, a declarat comediantul.

VEZI ȘI: Mincu, despre divorțul de Maria Popovici: „Mi-a dat block”

EX-ul Mariei Popovici se însoară și vrea să devină tătic! Mincu și-a cerut iubita de soție, iar cununia civilă a fost deja stabilită!

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