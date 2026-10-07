Vești bune pentru motocicliști! Ce schimbări îi așteaptă pe șoferii de motoare după noua lege

Vești bune pentru motocicliști! Ce schimbări îi așteaptă pe șoferii de motoare după noua lege
Ce schimbări vor fi pentru motocicliști / Sursa foto: Pexels
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Motocicliștii și cei care conduc mopede ar putea avea parte de reguli mai permisive în trafic. Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat un proiect de lege care aduce modificări importante legislației rutiere și introduce măsuri menite să contribuie la fluidizarea circulației.

Una dintre prevederile importante se referă la accesul motocicletelor și mopedelor pe benzile destinate transportului public de persoane. Acest lucru va fi posibil în condițiile stabilite de administratorul drumului, astfel încât utilizarea acestor benzi să nu afecteze desfășurarea transportului public.

Ce schimbări sunt prevăzute

O altă schimbare vizează deplasarea printre mașinile care formează coloane la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Bicicliștii, motocicliștii fără ataș și conducătorii de mopede vor putea înainta pe lângă vehiculele staționate, însă doar dacă dispun de suficient spațiu lateral și nu încurcă ceilalți participanți la trafic. În timpul acestei manevre, viteza nu va putea depăși 20 km/h.

Sursa foto: Pexels

Proiectul introduce și un concept nou, denumit „spațiu de siguranță pentru motociclete și mopede”. Acesta va fi amenajat înaintea liniei de oprire, în zona intersecțiilor semaforizate și la trecerile peste calea ferată prevăzute cu bariere sau semibariere. Spațiul va avea o lungime de trei metri și va fi delimitat transversal pe întreaga lățime a drumului.

Noile prevederi stabilesc și obligații pentru autoritățile locale. În parcările publice care au minimum șase locuri pentru autoturisme vor trebui amenajate și locuri destinate motocicletelor și mopedelor. De asemenea, administrațiile vor trebui să ia în calcul amenajarea unor zone de siguranță pentru vehiculele pe două roți, piste pentru biciclete și benzi dedicate transportului public, acolo unde condițiile de trafic o impun.

Actul normativ a fost aprobat de Camera Deputaților, care a avut rolul de for decizional, cu o largă majoritate. În urma votului, proiectul a strâns 238 de voturi „pentru”, în timp ce trei parlamentari s-au pronunțat „împotrivă”, iar alți 15 s-au abținut. Proiectul fusese adoptat anterior și de Senat, astfel că votul din Camera Deputaților a reprezentat etapa decisivă a procedurii legislative.

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