Claudiu Petrila traversează o perioadă specială, atât în carieră, cât și în viața personală. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani, care evoluează pe postul de extremă la Rapid București, a făcut pasul cel mare alături de partenera sa, Ana-Maria Nisioiu. Cei doi și-au oficializat relația în fața ofițerului de stare civilă, în cadrul unei ceremonii organizate miercuri la Palace Vernescu, una dintre clădirile istorice cunoscute din centrul Capitalei.

Claudiu Petrila și Ana-Maria Nisioiu s-au căsătorit

Evenimentul a avut loc într-un cadru elegant, la doar câteva luni după momentul în care fotbalistul și-a surprins iubita cu o cerere în căsătorie deosebită. Astfel, povestea celor doi a ajuns într-o nouă etapă, iar Ana-Maria și Claudiu au devenit oficial soț și soție.

Vestea vine după o perioadă în care cei doi și-au ținut relația departe de atenția excesivă a publicului, preferând să împărtășească pe rețelele de socializare doar anumite momente importante din viața lor. Cununia civilă de la Palace Vernescu marchează unul dintre cele mai importante evenimente din povestea lor de iubire.

Povestea de dragoste dintre Claudiu Petrila și Ana-Maria Nisioiu

Începuturile relației dintre fotbalist și Ana-Maria Nisioiu sunt legate de perioada în care acesta evolua la CFR Cluj. Cei doi s-au cunoscut în Cluj-Napoca, orașul în care tânăra și-a urmat studiile. Originară din Câmpulung Moldovenesc, Ana-Maria activează în prezent în domeniul frumuseții.

Relația lor a evoluat în timp, iar în vara acestui an Claudiu Petrila a decis să facă un pas important. Pe 10 iunie 2026, în timpul unei vacanțe romantice în Santorini, Grecia, fotbalistul și-a cerut iubita în căsătorie.

Momentul a fost pregătit într-un decor spectaculos, iar răspunsul Anei-Maria a fost unul pozitiv. Ulterior, aceasta a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare mai multe fotografii de la cererea în căsătorie, alături de un mesaj prin care a transmis cât de fericită este.

La aproximativ cinci luni de la acel moment, cei doi au ajuns în fața ofițerului de stare civilă și și-au unit destinele. Alegerea locației nu a fost întâmplătoare: Palace Vernescu este un imobil cu o arhitectură impresionantă, amplasat pe Calea Victoriei, care oferă un cadru aparte pentru evenimente speciale.

Claudiu Petrila, într-o formă excelentă înainte de cununia civilă

Pe lângă evenimentul important din viața personală, Claudiu Petrila are motive de bucurie și pe terenul de fotbal. Cu numai două zile înainte de cununia civilă, extrema Rapidului a avut o contribuție decisivă la victoria echipei sale în deplasarea de la Sfântu Gheorghe.

Giuleștenii au câștigat cu scorul de 3-1 în fața celor de la Sepsi, într-o partidă din etapa a 16-a a Superligii, iar Petrila a fost unul dintre oamenii importanți ai formației bucureștene.

Fotbalistul a început meciul în forță și a contribuit la deschiderea rapidă a scorului. După numai 40 de secunde de la fluierul de start, acesta a oferit pasa decisivă pentru reușita lui Alexandru Dobre, care a stabilit unul dintre cele mai rapide goluri ale actualei ediții de campionat.

Gazdele au reușit să restabilească egalitatea în minutul 16, prin Boris Cmiljanic, însă Rapidul a revenit în avantaj imediat după pauză. În minutul 47, Claudiu Petrila a primit o pasă peste apărare de la Olimpiu Moruțan, a controlat mingea cu pieptul și a trimis-o în poartă, la colțul lung. Reușita sa a dus scorul la 2-1 și a readus echipa giuleșteană în avantaj.

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