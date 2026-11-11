Armina de la Insula Iubirii, însărcinată? Imaginile cu burtica suspectă le-au dat de gândit fanilor

Armina de la Insula Iubirii, însărcinată? Imaginile cu burtica suspectă le-au dat de gândit fanilor
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Armina. burtică suspectă /Foto: Instagram
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Pentru Armina și Marcel aventura de la Insula Iubirii s-a încheiat după doar 11 zile petrecute în Thailanda. Șatena a fost cea care a oprit testul, dorindu-și să plece acasă. Cei doi au plecat împreună, iar acum se pregătesc să facă pasul cel mare. Mai sunt doar câteva zile până la nuntă, iar Armina pare că mai pregătește încă o surpriză. Partenera lui Marcel a afișat o burtică suspectă, iar internauții s-au grăbit să tragă concluziile.

Fanii Insula Iubirii s-au bucurat atunci când au aflat că Maluma de România se întoarce în sezonul 10 Insula Iubirii în postura de concurent. Însă, se pare că experiența lui nu a fost prea lungă și asta pentru că Armina a solicitat de urgență să întrerupă testul. Încă din primele zile, concurenta a preferat să păstreze distanța de toată lumea și pe parcurs a ajuns să se izoleze complet și să cedeze până la urmă.

Armina a afișat o burtică suspectă

După Insula Iubirii, Armina și Marcel și-au continuat drumul împreună, iar acum se pregătesc să facă pasul cel mare. În doar câteva zile, în data de 14 noiembrie, cei doi își vor uni destinele în mod oficial. Aceștia au făcut cununia civilă în urmă cu doi ani, iar acum urmează cununia religioasă și marea petrecere.

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Și cum mai sunt doar câteva zile până la marele eveniment, mama lui Marcel a ajuns deja în Tenerife pentru a le fi alături celor doi în ziua cea mare. Aceștia au mers să o ia de la aeroport și au postat imaginile și în mediul online.

Însă, Armina a fost cea care a atras atenția. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a afișat o burtică suspectă, pe care internauții au sesizat-o imediat. Mulți au fost cei care au analizat imaginile și s-au întrebat dacă nu cumva Armina și Marcel urmează să dea o veste importantă.

Cert este că burtica Arminei a atras atenția și mulți au fost cei care au presupus că aceasta ar putea să fie însărcinată.

Armina, burtică suspectă /Foto: Instagram

Marcel și Armina își doresc să devină părinți

Rămâne de văzut dacă burtica suspectă a Arminei ascunde o sarcină. Cert este că atât șatena, cât și Maluma de România își doresc să devină părinți. În urmă cu ceva timp, cei doi declarau că după nuntă au în plan și acest lucru. Aceștia își doresc doi copii și sunt gata să își asume rolul de părinți.

„Da, da, avem planuri (n.r. să facă un copil), cel târziu la anul. Da, eu vreau. Eu sincer vreau doi, o fată și un băiat, el își dorește mai mult o fetiță”, a declarat Armina, potrivit viva.ro.

„Da, da, dar am zis să luăm așa one by one toată treaba asta, a fost cununia civilă, acum o să fie cununia religioasă și după aia o să vină și copiii. Copiii acuma, că e băiat, că e fată, să fie sănătoși, n-am nicio problemă. Copilul te schimbă în și mai bine în relație”, a confirmat și Marcel.

 

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Foto: Instagram

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