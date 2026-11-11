Culisele divorțului tumultos al Roxanei Vașniuc! Soțul a vrut să încheie socotelile cu ea, iar judecătorii au răsturnat situația în cazul amenințărilor

CANCAN.RO a aflat informații noi care schimbă radical perspectiva asupra războiului dintre Roxana Vașniuc și soțul ei, Ionuț Lorin. Se pare că bărbatul este cel care și-a dorit de fapt să pună punct căsniciei, el fiind și inițiatorul divorțului în instanță, încă din luna septembrie. Iar asta nu este tot! După ce prezentatoarea a cerut ajutorul Poliției, invocând amenințări grave aduse de către soț, judecătorii i-au respins cererea de prelungire a ordinului de protecție.

Roxana Vașniuc și soțul ei, Ionuț Lorin, au ajuns la cuțite după 14 ani de căsnicie, iar războiul s-a mutat deja în instanță, cu probe și acuzații extrem de grave. Din păcate, la mijloc este și fiica lor, ”disputată” de ambele tabere, dar și negocieri de sute de mii de euro.

Apogeul a fost atins recent, când prezentatoarea a solicitat ajutorul Poliției, pe motiv că soțul o terorizează cu amenințări.

”Sper ca Poliția din Popești Leordeni să-și facă datoria până nu e prea târziu!”, a scris aceasta pe contul de Instagram.

Doar că scandalul dintre ei nu a început, se pare, atunci când vedeta a sunat la 112. CANCAN.RO a aflat că soțul Roxanei a făcut primul pas pentru a încheia oficial căsnicia încă din luna septembrie! Nu așa cum se știa inițial, că prezentatoarea ar fi inițiat demersul.

Roxana Vașniuc cere 300.000 de euro ca să divorțeze

Acesta a depus cerere de divorț la Judecătoria Cornetu, însă primul termen de judecată nu a fost stabilit încă. Spre deosebire de alte cupluri care aleg să divorțeze amiabil la notar, se pare că în cazul lor sunt multe socoteli de încheiat. Însă de departe cel mai important de stabilit este cum își vor exercita drepturile asupra fetiței pe care o au împreună.

Roxana Vașniuc susține deja că nu și-a mai văzut copila de câteva luni, iar pentru asta a depus inclusiv o ordonanță președințială prin care solicită, în regim de urgență, rezolvarea problemei.

De asemenea, o nouă decizie a instanței vine să o contrazică pe Roxana Vașniuc în privința pericolului invocat prin așa-zise amenințări făcute de soțul ei. Mai exact, după ordinul de protecție provizoriu emis de Poliție, aceasta a mers în fața judecătorilor și a cerut prelungirea lui. Doar că, surpriză! Nu au considerat că bărbatul reprezintă un pericol pentru ea și i-au respins cererea.

”Respinge cererea de emitere a unui ordin de protecţie formulată de formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, în favoarea reclamantei LORIN VAȘNIUC LOREDANA ROXANA împotriva pârâtului LORIN NICOLAE IONUȚ ca neîntemeiată”.

O altă miză importantă în conflictul dintre cei doi soți o reprezintă și o casă estimată la 300.000 de euro. Se pare că Roxana ar fi dispusă să încheie mai rapid divorțul dacă ar obține drepturi totale pe acea locuință.

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