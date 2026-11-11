Tragedie în Brașov! Un bebeluș de 3 luni a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui grav accident

Tragedie în Brașov! Un bebeluș de 3 luni a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui grav accident
Accident tragic în Brașov / Foto: IPJ Brașov
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un accident rutier grav s-a produs seara trecută, 10 noiembrie, pe DN 13, în județul Brașov. Din primele informații, un autoturism a intrat în coliziune cu un TIR. În urma celor întâmplate, trei persoane au fost rănite și au fost transportate de urgență la spital, iar un bebeluș de numai trei luni a murit.

Accidentul s-a petrecut marți seara, 10 noiembrie, în jurul orei 21:00, pe DN 13 Brașov-Sighișoara, în apropierea localității Feldioara, în zona cunoscută drept „Hanul din Ardeal”. Accidentul s-a produs între un autoturism, în care se aflau patru persoane, și un TIR. Potrivit informațiilor din anchetă, autoturismul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu camionul care circula regulamentar din direcția opusă.

Un bebeluș mort și trei persoane rănite

Impactul dintre cele două vehicule a fost extrem de puternic, iar autoturismul a fost proiectat în afara carosabilului. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar la fața locului au intervenit un echipaj de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, trei echipaje SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Brașov.

În autoturism se aflau patru persoane, printre care și un bebeluș de numai trei luni. Din păcate, pentru micuț nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul la fața locului. Celelalte persoane au rămas încarcerate și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a-i scoate.

„În autoturism se aflau patru persoane, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea a trei dintre acestea (…) Din păcate, în urma accidentului, un copil în vârstă de 3 luni și-a pierdut viața.

Celelalte trei persoane implicate în accident, respectiv un bărbat în vârstă de 35 de ani, care prezenta dureri abdominale și la nivelul membrelor inferioare, un bărbat în vârstă de 27 de ani, care prezenta traumatism cranio-cerebral, precum și o femeie în vârstă de 22 de ani, care acuza dureri la nivelul coloanei cervicale, vor fi transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate și efectuarea investigațiilor suplimentare”, a transmis ISU Brașov.

Accidentul a avut loc la kilometrul 8+700 al DN 13, pe tronsonul care leagă Brașovul de Sighișoara. Circulația rutieră a fost oprită în ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului.

 

CITEȘTE ȘI:

Un șofer român de TIR ar fi provocat accidentul în lanț produs în Bulgaria. Bărbatul a fost reținut

Dezastru pe o autostradă din Bulgaria. 11 morți și peste 48 de răniți într-un carambol

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum arată locuința care se vinde cu 25.000 de euro, la 90 minute de București? Are mansardă și teren generos
Cum arată locuința care se vinde cu 25.000 de euro, la 90 minute de București? Are mansardă și teren generos
Culisele divorțului tumultos al Roxanei Vașniuc! Soțul a vrut să încheie socotelile cu ea, iar judecătorii au răsturnat situația în cazul amenințărilor
Culisele divorțului tumultos al Roxanei Vașniuc! Soțul a vrut să încheie socotelile cu ea, iar judecătorii au răsturnat situația în cazul amenințărilor
O fostă gimnastă româncă s-a călugărit. Acum își dedică viața lui Dumnezeu și se numește Maica Ecaterina
O fostă gimnastă româncă s-a călugărit. Acum își dedică viața lui Dumnezeu și se numește Maica Ecaterina
Doliu la Hollywood! Actorul Stacy Keach a murit la vârsta de 85 de ani
Doliu la Hollywood! Actorul Stacy Keach a murit la vârsta de 85 de ani
Un șofer român de TIR ar fi provocat accidentul în lanț produs în Bulgaria. Bărbatul a fost reținut
Un șofer român de TIR ar fi provocat accidentul în lanț produs în Bulgaria. Bărbatul a fost reținut
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Mediafax
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
Gandul.ro
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Adevarul
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară
Digi24
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Mediafax
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Click.ro
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Digi 24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Digi24
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
go4it.ro
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”
Gandul.ro
A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.