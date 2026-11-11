Tragedie în Brașov! Un bebeluș de 3 luni a murit, iar alte trei persoane au fost rănite în urma unui grav accident

Un accident rutier grav s-a produs seara trecută, 10 noiembrie, pe DN 13, în județul Brașov. Din primele informații, un autoturism a intrat în coliziune cu un TIR. În urma celor întâmplate, trei persoane au fost rănite și au fost transportate de urgență la spital, iar un bebeluș de numai trei luni a murit.

Accidentul s-a petrecut marți seara, 10 noiembrie, în jurul orei 21:00, pe DN 13 Brașov-Sighișoara, în apropierea localității Feldioara, în zona cunoscută drept „Hanul din Ardeal”. Accidentul s-a produs între un autoturism, în care se aflau patru persoane, și un TIR. Potrivit informațiilor din anchetă, autoturismul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu camionul care circula regulamentar din direcția opusă.

Un bebeluș mort și trei persoane rănite

Impactul dintre cele două vehicule a fost extrem de puternic, iar autoturismul a fost proiectat în afara carosabilului. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar la fața locului au intervenit un echipaj de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă, trei echipaje SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Brașov.

În autoturism se aflau patru persoane, printre care și un bebeluș de numai trei luni. Din păcate, pentru micuț nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul la fața locului. Celelalte persoane au rămas încarcerate și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a-i scoate.

„În autoturism se aflau patru persoane, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea a trei dintre acestea (…) Din păcate, în urma accidentului, un copil în vârstă de 3 luni și-a pierdut viața. Celelalte trei persoane implicate în accident, respectiv un bărbat în vârstă de 35 de ani, care prezenta dureri abdominale și la nivelul membrelor inferioare, un bărbat în vârstă de 27 de ani, care prezenta traumatism cranio-cerebral, precum și o femeie în vârstă de 22 de ani, care acuza dureri la nivelul coloanei cervicale, vor fi transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate și efectuarea investigațiilor suplimentare”, a transmis ISU Brașov.

Accidentul a avut loc la kilometrul 8+700 al DN 13, pe tronsonul care leagă Brașovul de Sighișoara. Circulația rutieră a fost oprită în ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului.

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