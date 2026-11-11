O fostă gimnastă româncă s-a călugărit. Acum își dedică viața lui Dumnezeu și se numește Maica Ecaterina

O fostă gimnastă româncă s-a călugărit. Acum își dedică viața lui Dumnezeu și se numește Maica Ecaterina
Galerie Foto 5
Maica Ecaterina/ captură video România, Te Iubesc
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O fostă gimnastă româncă a ales să se călugărească. Cristina Lichi se numește acum Maica Ecaterina și își dedică viața lui Dumnezeu și copiilor aflați în situații dificile. Aceasta are o poveste de viață impresionantă.

Cristina Lichi a avut o carieră de succes. Ea a reprezentat România, însă a simțit că sportul nu este misiunea ei. La 25 de ani, a decis să lase în urmă performanța și a intrat în viața monahală. Aceasta s-a dus la o mănăstire din Rădăuți, acolo unde are grijă de peste 150 de copii, mulți dintre ei abandonați sau victime ale abuzurilor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

O fostă gimnastă s-a călugărit

După ce și-a văzut visul cu ochii și a avut rezultate incredibile la gimnastică, Cristina Lichi a decis să renunțe și să meargă pe propriul drum. Ea s-a călugărit, a devenit între timp Maica Ecaterina și are grijă de copiii care ajung în centrul de la Rădăuț. Aceasta a povestit că cel mai mic copil de care se ocupă are 7 ani, iar cel mai mare 25.

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5 poze

Pentru ei devine o mamă, prietenă sau soră, în funcție de nevoile fiecăruia. Fosta gimnastă susține că asta este misiunea ei pe pământ. Mai mult, crede că Dumnezeu a pregătit-o din timp pentru experiența pe care o trăiește alături de cei mici. În plus, este de părere că fiecare copil a ajuns în centru cu un scop, iar ea încearcă să îl îndeplinească.

„Pentru unul sunt mamă, pentru unul sunt soră, pentru unul sunt prietenă. Mă transform în ceea ce au nevoie, ca să le pot fi de folos. Sunt un pion prin care Dumnezeu vrea să facă ceva pe pământ. Noi ne îmbrățișăm foarte mult, plângem împreună, râdem împreună, stau permanent în mijlocul lor. Cred că Dumnezeu m-a pregătit pentru asta înainte de a crede eu că sunt pregătită să fac asta.

Fiecare copil care a pășit pe poartă nu a venit întâmplător, iar misiunea mea este să fac ceva pentru el. Primii au ajuns aici acum 12 ani. Au fost cazați în căsuțele colorate, unde își gospodăresc lucrurile, își fac temele și își construiesc planurile de viitor. Nu cred că m-am culcat vreodată fără să mă gândesc la ei, la ce li s-a întâmplat, la cei plecați în familiile lor sau la copiii care au plecat de la noi. Binele trebuie să simți că îl faci. Misiunea omului este să facă bine, iar binele face parte din ființa noastră”, a declarat fosta gimnastă, conform as.ro.

Maica Ecaterina/ captură video România, Te Iubesc

Maica Ecaterina/ captură video România, Te Iubesc

Cine este Cristina Lichi

Cristina Lichi s-a dus la Mănăstirea Bogdana, din Rădăuți, iar apoi i s-a dat numele Maica Ecaterina. Numele vine de la Sfânta Ecaterina, considerată ocrotitoarea celor învățați și a iubitoarelor de carte. De asemenea, ea a studiat psihologia și asistența medicală, pentru a le oferi copiilor tot sprijinul de care au nevoie.

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Fosta soție îl așteaptă pe Ilie Năstase la mănăstire, de Paște. Ioana: „Dacă își dorește să ne vedem, de ce nu?”

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