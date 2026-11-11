Un șofer român de TIR ar fi provocat accidentul în lanț produs în Bulgaria. Bărbatul a fost reținut

Un șofer român de TIR ar fi provocat accidentul în lanț produs în Bulgaria. Bărbatul a fost reținut
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După accidentul din Bulgaria un șofer român de TIR a fost reținut
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Noi informații ies la iveală în cazul tragicului accident din Bulgaria, în urma căruia 11 persoane au murit și alte 51 au fost rănite. Se pare că un șofer de TIR român ar fi declanșat accidentul în lanț produs marți dimineață pe autostrada Trakia din Bulgaria. Bărbatul a fost reținut și urmează să fie audiat azi, 11 noiembrie, în prezența unui traducător.

Conform informațiilor transmise de Ministerul de Interne din Bulgaria, prima coliziune s-a produs pe sensul de mers către Burgas, în jurul kilometrului 289 al autostrăzii, între nodurile rutiere Zimnitsa și Kabile, în regiunea Yambol. TIR-ul condus de român ar fi blocat drumul unui autobuz care transporta pasageri. Mai apoi, un alt camion a intrat în coliziune, iar apoi un autoturism s-a izbit în partea din spate a acestuia.

În urma celor două accidente produse pe 10 noiembrie, 11 persoane au murit, iar alte 51 au fost rănite. În total, 86 de vehicule au fost implicate în coliziuni: 63 pe sensul către Burgas și 23 pe sensul către Sofia.

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Un șofer român de TIR a fost reținut

Dobrin Dimitrov, directorul Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Yambol, a anunțat că, în urma celor întâmplate, un șofer de TIR român a fost reținut și audiat. Astăzi, 11 noiembrie, bărbatul urmează să fie audiat din nou, de această dată în prezența unui traducător.

Pentru moment, anchetatorii nu au stabilit ce făcea exact camionul înainte de producerea accidentului. Autoritățile verifică dacă șoferul a oprit pe carosabil, dacă circula cu viteză redusă sau dacă efectua o manevră. Alte 44 de persoane au mai fost audiate la fața locului.

„Cel mai probabil, camionul mergea foarte încet sau poate intra pe autostradă de pe banda laterală. Încă nu putem stabili acest lucru. Pentru aceste aspecte, Serviciul Național de Investigații va dispune expertize suplimentare”, a transmis Dobrin Dimitrov.

Un român a fost rănit și se află în stare gravă

În urma accidentului din Bulgaria, ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a confirmat că printre răniți se află și un cetățean român. Acesta a fost transportat de urgență la Spitalul de Cardiologie și Neurologie din Burgas și se află în stare critică. Bărbatul este internat în secția de terapie intensivă. Potrivit cadrelor medicale, românul prezintă multiple leziuni grave, iar viața îi este în pericol.

„Ne exprimăm cele mai profunde condoleanțe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați de această tragedie. Le dorim răniților însănătoșire grabnică și recuperare completă. Printre persoanele rănite se află și un cetățean român, care primește în prezent îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să acorde asistență”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat pe platforma X.

 

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