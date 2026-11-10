Un român se numără printre victimele tragediei din Bulgaria! 12 oameni au murit într-un carambol cu 86 de mașini

Un român se numără printre victimele tragediei din Bulgaria! 12 oameni au murit într-un carambol cu 86 de mașini
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Sursa foto: Profimedia
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Un cetățean român se află printre persoanele rănite în urma unui carambol de proporții produs marți dimineață pe o autostradă din Bulgaria. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că acesta primește îngrijiri medicale, în timp ce bilanțul tragediei a ajuns, potrivit celor mai recente relatări, la cel puțin 12 morți și zeci de răniți.

Accidentul s-a produs pe autostrada Trakia, care leagă Sofia de Burgas, în apropierea orașului Iambol. În coliziunile produse pe ambele sensuri de circulație ar fi fost implicate 86 de vehicule, printre care autoturisme și camioane. Bilanțul inițial era de 11 morți, dar acesta a ajuns la 12 după ce o persoană a decedat în drum spre spital, scrie The Sun.

Primul accident a avut loc pe banda de deplasare spre Burgas, după ce un camion a blocat drumul. În coliziune au fost implicate un autobuz cu pasageri, un camion încărcat cu cereale și un autoturism care s-a izbit în partea din spate a acestuia.

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Sursa foto: Profimedia

MAE confirmă că un român a fost rănit în accidentul din Bulgaria

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor și a confirmat că un cetățean român se numără printre răniți.

„Ne exprimăm cele mai profunde condoleanțe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora și toți cei afectați de această tragedie. Le dorim răniților însănătoșire grabnică și recuperare completă. Printre persoanele rănite se află și un cetățean român, care primește în prezent îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să acorde asistență”, a transmis ministrul, într-un mesaj publicat pe platforma X.

În imaginile filmate cu drona se observă zeci de camioane, autoutilitare și autoturisme blocate, în timp ce echipajele de urgență se deplasează printre vehiculele avariate. La operațiunile de descarcerare, degajare a carosabilului și acordare a primului ajutor participă echipe de intervenție, inclusiv echipaje medicale din regiunile Iambol, Burgas și Sliven.

Sursa foto: Profimedia

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile bulgare, ceața extrem de densă a redus considerabil vizibilitatea și a contribuit la producerea accidentelor.

Din cauza ceții dense, intervenția elicopterelor medicale a fost îngreunată. Armata bulgară a pregătit și un avion militar Spartan pentru eventuale transporturi medicale.

Circulația pe autostrada Trakia a fost suspendată în ambele sensuri, iar șoferii au fost redirecționați pe rute alternative. Autoritățile au transmis avertizări prin sistemul BG-ALERT în regiunile afectate.

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