Dezastru pe o autostradă din Bulgaria. 11 morți și peste 48 de răniți într-un carambol

Marți, 10 noiembrie, 12 persoane au murit și cel puțin 48 au fost rănite într-un carambol pe autostrada Trakia din sud-estul Bulgariei. În incident au fost implicate peste 80 de mașini. Autostrada a fost închisă pe ambele sensuri.

Coliziunile în lanț, în care au fost implicate zeci de vehicule, au avut loc în ceață densă lângă Yambol, în sud-estul țării, pe autostrada care leagă capitala Sofia de orașul Burgas, de la Marea Neagră. Aproximativ 80 de autoturisme și camioane au fost implicate în accident, a declarat primarul orașului Yambol, Georgi Chalakov. Primul accident a avut loc pe banda de deplasare spre Burgas, după ce un camion a blocat drumul. În coliziune au fost implicate un autobuz cu pasageri, un camion încărcat cu cereale și un autoturism care s-a izbit în partea din spate a acestuia.

Carambol pe o autostradă din Bulgaria

Imaginile filmate cu drona se observă zeci camioane, autoutilitare și autoturisme blocate, în timp ce echipajele de urgență se deplasează printre vehiculele avariate. Operațiunile de descarcerare, degajare a carosabilului și acordarea primului ajutor sunt coordonate de autoritățile din Sofia, dar și echipaje medicale din regiunile Iambol, Burgas și Sliven.

La fața locului au ajuns de urgență secretarul general interimar al ministerului, comisarul-șef Liubomir Nikolov și ministrul adjunct de interne Kaloian Kaloianov. „Bilanțul, în acest moment, este de 12 morți și 48 de răniți”, a declarat premierul Rumen Radev. În momentul accidentului, oficialul se afla într-o întâlnire cu Ursula von der Leyen, sefa UE, care se afla în vizită în Bulgaria. Premierul și-a anulat ședința și toate evenimentele oficiale programate pentru marți seară.

Dan Neculăescu, ministrul de Externe al României, a declarat că printre răniți se află și un român.

„Exprimăm cele mai sincere condoleanţe în urma tragicului accident produs pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile acestora şi toţi cei afectaţi de această tragedie. Le urăm celor răniţi o însănătoşire completă şi rapidă”, a mai spus Neculăescu în mesajul de pe X.

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