Bancomatele, eliminate! Schimbarea a început deja, după ce s-a dat legea. Cum se vor retrage banii, de acum

Înlocuirea bancomatelora a fost deja inițiată în Franța, unde mai multe bănci vor renunța treptat la rețelele tradiționale de bancomate pentru implementarea unui sistem nou denumit „Cash Services”.

Sistemul bancar din Europa trece printr-o serie de schimbări majore. Bancomatele clasice sunt înlocuite treptat cu terminale moderne de tip „Cash Service”. Schimbările au loc în urma scăderii tranzacțiilor cu numerar, pentru a diminua costurile generate de întreținerea rețelelor care administrează aparatele, dar și pentru prevenirea fraudelor.

Bancomatele vor fi înlocuite cu sistemul „Cash Services”

Noul sistem „Cash Service” presupune instalarea unui bancomat comun pentru mai multe bănci. Aparatul va recunoaște cardul și va adapta meniul și opțiunile imediat pentru a ajuta utilizatorul să își îndeplinească nevoile. Pe lângă retrageri, aparatele oferă opțiuni de depuneri de monede, transferuri de bani și verificarea instantanee a soldului.

Patru bănci importante din Franța își continuă planurile de a-și uni rețelele de bancomate, contribuind astfel la îmbunătățirea serviciilor oferite în zonele rurale. Până la sfârșitul anului 2026, patru bănci importante: BNP Paribas, Société Générale, CIC și Crédit Mutuel își vor înlocui actuala rețea de bancomate cu 7.000 de aparate „Cash Services” pe întreg teritoriul țării, inclusiv prin instalarea unor noi aparate în zonele rurale.

Aceste aparate vor pune în comun resursele grupurilor, ajutând în special locuitorii din zonele rurale care se confruntă cu dificultăți în accesarea bancomatelor. Clienții de la oricare cele 4 bănci pot folosi orice bancomat din această rețea nouă complet gratuit. Clienții altor bănci care nu vor adera la proiect vor găsi mult mai greu bancomate proprii și vor avea de plătit comisioane pentru retragerea sau depunerea de numerar.

De asemenea, această măsură va elimina comisioanele de retragere pentru clienții celor patru bănci care utilizează bancomatele „Cash Services”, comisioane care le erau percepute anterior pentru utilizarea aparatelor neafiliate băncii lor. Oficialii din domeniul bancar din Franța și-au propus ca în următoarea perioadă să fie eliminate în jur 3.000 de bancomate clasice. Amplasarea aparatelor „Cash Service” se vrea a fi una strategică, în zone cu trafic pietonal, centre comerciale, gări, aeroporturi și zone rurale.

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