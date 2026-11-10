Am făcut calculul! Câți bani a strâns Pescobar de la nunta cu Lavinia? Suma depășește orice imaginație

Am făcut calculul! Câți bani a strâns Pescobar de la nunta cu Lavinia? Suma depășește orice imaginație
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Pescobar și Lavinia s-au căsătorit/ sursă foto: CANCAN.RO
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Pescobar a intrat în rândul lumii și s-a așezat la casa lui. Sâmbătă, 7 noiembrie, a fost dublă sărbătoare în familia lui: s-au căsătorit religios cu Lavinia și și-au creștinat băiețelul. Potrivit invitațiilor, petrecerea de nuntă și botez a fost ceva cum rar s-a văzut în România, iar Paul Nicolau și soția sa s-au ales cu un dar de nuntă pe măsură. 

Printre invitații de seamă de la nunta lui Pescobar s-a numărat și Dumitru Dragomir, care a recunoscut că a fost una dintre cele mai frumoase nunți la care a participat vreodată. El a dezvăluit că petrecerea a reunit 460 de „plătitori”, iar darul de nuntă a pornit de la aproximativ 500-600 de euro de persoană.

Făcând un scurt calcul matematic, dacă fiecare dintre cei 460 de invitați a pus în plic câte 600 de euro, Pescobar s-a ales cu un dar de nuntă în valoare de peste 270.000 de euro. Sumele din plicuri au variat, mai ales că unii invitați au fost mai darnici și au scos din buzunar peste 1.000 de euro.

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„Nunta lui Pescobar e în primele trei nunți la care am fost. Și eu am avut saloane de nunți… A fost ceva absolut demențial. De la sală, una cum nu am văzut, elegantă, cu piscină, până la muzică, mâncare și tot. A fost o nuntă de senzație.

Au fost 460 de oameni, deci 460 de plătitori. Darul a fost până în 1.000 de euro de căciulă, au fost și oameni amărâți, de la țară. Media e cam în jur de 500-600 de euro, au fost și oameni normali”, a spus Dumitru Dragomir pentru Fanatik.ro.

Pescobar și Lavinia s-au căsătorit/ sursă foto: social media

Petrecerea de nuntă și botez a avut loc la un local din Tunari. Invitații s-au delectat cu preparate selecte, batong de morun, caviar, foie gras, caracatiță, doradă la cuptor cu orez negru, dar și nelipsitele sărmăluțe tradiționale cu mămăligă, smântână, ardei iute și preparate din carne porc și pui, cu garnituri și sosuri deosebite.

„A avut toate minunile lumii, sarmale, nu doar pește. A fost o nuntă pe măsura grandomaniei lui. El a fost emoționat, nici el nu credea că poate să iasă așa. A fost și lume bună, iar mireasa e frumoasă și cuminte. Nu credeam că e în stare să facă așa ceva Paul, nici în filme nu vezi. Fiecare invitat a avut cutia lui cu icre negre și batong de morun. Cine mănâncă așa ceva la o nuntă?

Am fost la sute de nunți, dar așa ceva nu am văzut. Cred că au fost două TIR-uri de flori. Am dat 100 de lei să mi le ia de pe masă, că nu vedeam nimic. 4 inși nu au putut să le ia. Era un munte de flori, un metru și jumătate înălțime, iar diametrul alt metru, asta la fiecare masă. Eu nu-l vedeam pe Mavlea vizavi sau pe copiii mei”, a mai spus Dragomir.

Pescobar s-a căsătorit cu Lavinia! Cât costă rochia pe care mireasa a ales să o poarte în această zi specială

Super-imagini de la nunta lui Pescobar! Afaceristul și soția lui, Lavinia, au făcut botezul în aceeași zi

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