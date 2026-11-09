După ce a înjurat un șofer la Asia Express, Valerie Lungu s-a certat aprig cu Alex Gîlcă: „Nu ai vrut să mă asculți”

După ce a înjurat un șofer la Asia Express, Valerie Lungu s-a certat aprig cu Alex Gîlcă: „Nu ai vrut să mă asculți”
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Sursa foto: capturi Antena 1
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Momente tensionate pentru Valerie Lungu în semifinala Asia Express. După un incident neașteptat petrecut în timp ce făcea autostopul, concurenta și-a pierdut cumpătul, iar stresul competiției a dus și la o dispută aprinsă cu soțul ei, Alex Gîlcă.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă se află printre ultimele trei echipe rămase în cursa pentru marea finală Asia Express, însă drumul către ultimul act al competiției nu a fost lipsit de obstacole. După o situație periculoasă trăită în timpul unei probe, influencerița a cedat nervos și a avut un schimb dur de replici cu partenerul său.

Valerie Lungu a înjurat un șofer la Asia Express

Deși au pornit cu întârziere într-una dintre etapele competiției, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au recuperat teren și au continuat lupta pentru un loc în finală. Totuși, în timpul unei sesiuni de autostop, concurenta a trecut printr-un moment care a speriat-o.

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Potrivit declarațiilor sale, un șofer a oprit, iar ea a înțeles că este dispus să discute cu ei. În clipa în care s-a aplecat pe geamul deschis al mașinii, autoturismul a pornit de pe loc înainte ca influencera să iasă. În acel moment, Valerie s-a speriat și s-a enervat crunt.

Vizibil afectată de cele întâmplate, Valerie Lungu a povestit ulterior ce s-a petrecut.

„Tu pleci cu mine, efectiv a plecat cu mine în mașină, deci picioarele mele erau în aer”, a declarat Valerie Lungu la Asia Express.

Momentul a enervat-o la culme pe concurentă, care i-a adresat injurii şoferului cu pricina.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au certat la autostop

La scurt timp după incident, presiunea competiției și oboseala acumulată și-au spus cuvântul. În timp ce încercau să găsească o nouă mașină care să îi ducă mai departe pe traseu, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns la un conflict.

Influencerița a susținut că i-a atras atenția încă de la început că locul ales pentru autostop nu este unul potrivit și că ar fi trebuit să continue căutarea într-o altă zonă. Pentru că Alex Gîlcă nu a fost de acord cu ea, discuția s-a transformat rapid într-o ceartă.

„Ți-am spus din prima: „Nu ne oprim aici”, și nu ai vrut să mă asculți (…) Nu te mai certa cu mine! M-am săturat să te cerți cu mine! Nu mai fac nimic, lasă-mă! Eu îți spun ca la un om normal: nu te mai certa cu mine, că n-am răbdare”, a declarat Valerie Lungu, la Asia Express.

Emoțiile au copleșit-o pe concurentă, care a izbucnit în lacrimi în timpul disputei cu soțul său.

Cum a explicat Alex Gîlcă reacția soției sale

Spre deosebire de Valerie Lungu, Alex Gîlcă a încercat să își păstreze calmul și a explicat că astfel de reacții apar frecvent în condițiile dificile ale competiției. Concurentul a mărturisit că și el este afectat atunci când echipa ajunge pe ultimele poziții, însă încearcă să nu își arate frustrările și să rămână concentrat pe obiectivul comun.

„Ea se demoralizează de fiecare dată când vede că suntem ultimii și la fel sunt și eu, doar că nu mă arăt, dar suntem într-o misiune și trebuie să o ducem până la capăt”, a spus Alex Gîlcă.

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