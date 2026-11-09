Serghei Mizil, despre situația financiară a Oanei Roman din perioada postdecembristă: „Spui că trebuie să vinzi casetofonul să mergi la mare…”

Serghei Mizil a lansat noi declarații controversate la Dan Capatos Show! Acesta a vorbit despre perioada comunistă și despre oamenii care și-au schimbat discursul după Revoluția din 1989. Printre persoanele vizate s-a numărat și Oana Roman, pe care a criticat-o pentru declarațiile despre situația financiară a familiei sale din perioada postdecembristă. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Serghei Mizil, despre Oana Roman și casetofonul vândut

Serghei Mizil a pus tunurile pe Oana Roman?! Se pare că, în trecut, aceasta ar fi dat de înțeles că, pentru a pleca într-o scurtă vacanță pe litoralul românesc, a fost nevoită să vândă un casetofon. În realitate, potrivit lui Mizil, aceasta ar fi avut destui bani pentru a-și face plăcerile. Vezi emisiunea integrală aici!

SERGHEI MIZIL: Nu am înțeles niciodată, mai ales când vezi că oamenii… Nu am înțeles niciodată de ce trebuie să mănânci rahat. Acum o să încep cu o filozofie de 25 de ore. Spui că trebuie să vinzi casetofonul să mergi la mare… Nu mai dau nume, că nu mă mai interesează răpciugile astea. DAN CAPATOS: Oana Roman. SERGHEI MIZIL: Punct ochit, punct lovit.

De ce l-a apărat Mizil pe Nicolae Ceaușescu?

Serghei Mizil a explicat și motivul pentru care i-a luat apărarea lui Nicolae Ceaușescu în anumite discuții publice. Mizil a readus în atenția publică momentul procesului în care au fost judecați soții Ceaușescu. La momentul acela, mulți dintre acoliții familiei s-ar fi întors împotriva acestora.

„De ce l-am apărat pe Ceaușescu? Că mi s-a făcut o scârbă totală! Ăia care au profitat și au stat acolo, 99%, mă uitam la proces, se ridicau toți în picioare. Când aveai vilă la Snagov, a partidului, aveai vilă la mare, aveai vilă în București, aveai vilă la Predeal, să spui că erai dizident și că te alergau ăia… (…) Am boală pe chestia asta și m-am certat cu mare parte dintre ei. Chiar nu vreau să mai dau nume, că nu vreau să mai redeschid scandalul.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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