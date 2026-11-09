Ninge ca-n miezul iernii în România! Unde puteți merge deja la săniuș cu copiii

Ninsori
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Primele semne ale iernii au apărut deja în zonele montane din România. Stațiunea Straja, din județul Hunedoara, a fost acoperită de zăpadă după mai multe ore de ninsoare, iar meteorologii anunță schimbări importante ale vremii în perioada următoare.

Situată în Munții Vâlcan, la aproximativ 1.445 de metri altitudine, Straja a îmbrăcat haine de iarnă încă de la începutul lunii noiembrie. Peisajul alb surprins de turiști indică debutul sezonului rece la munte, în timp ce prognozele arată că vremea va continua să oscileze în următoarele săptămâni.

Straja, sub zăpadă după primele ninsori consistente

Primele ninsori consistente ale sezonului rece și-au făcut apariția în stațiunea Straja, una dintre cele mai cunoscute destinații montane din județul Hunedoara. Luni, ninsoarea a acoperit zona cu un strat vizibil de zăpadă, schimbând complet aspectul peisajului.

Imaginile publicate de turiști pe rețelele de socializare surprind pârtii și zone montane îmbrăcate în alb. Temperaturile scăzute înregistrate la altitudini mari au favorizat apariția precipitațiilor sub formă de ninsoare, semn că iarna începe să își facă simțită prezența în zonele montane.

Straja este recunoscută drept una dintre destinațiile preferate ale turiștilor care aleg muntele în sezonul rece. Stațiunea atrage anual numeroși vizitatori datorită pârtiilor de schi și cadrului natural din Munții Vâlcan.

Apariția zăpezii la început de noiembrie reprezintă un semnal că sezonul sporturilor de iarnă se apropie, iar condițiile meteorologice din zonele înalte devin tot mai favorabile pentru precipitațiile specifice acestui anotimp.

Cum va evolua vremea în perioada următoare

Potrivit estimărilor meteorologice, vremea va trece prin mai multe schimbări în următoarele două săptămâni. După o perioadă cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, valorile termice vor crește treptat.

În zilele de 12 și 13 noiembrie, în anumite regiuni ale țării, temperaturile ar putea ajunge până în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Ulterior, însă, procesul de încălzire va fi urmat de o răcire semnificativă.

Meteorologii estimează că în intervalul 14-16 noiembrie maximele vor scădea în mai multe regiuni ale României. De asemenea, nopțile și diminețile vor deveni mai reci, iar în unele zone temperaturile vor coborî din nou sub pragul înghețului.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt așteptate cu precădere în vestul și nord-vestul țării în perioada 9-16 noiembrie. La munte, condițiile rămân favorabile apariției lapoviței și ninsorii, în special la altitudini ridicate.

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