Te-ai gândit vreodată ce se întâmplă dacă ții un săpun solid timp de 30 de minute în congelator? Îți spunem noi

Te-ai gândit vreodată ce se întâmplă dacă ții un săpun solid timp de 30 de minute în congelator? Îți spunem noi
Efectul neașteptat pe care îl are săpunul solid în congelator / Sursa foto: Colaj Cancan
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Puțini cunosc faptul că o metodă simplă, care presupune păstrarea săpunului solid în congelator preț de jumătate de oră, permite tăierea sau răzuirea acestuia mai ușor, fără să se lipească de răzătoare. Acest truc ar putea fi util celor care obișnuiesc să prepare acasă produsele de curățenie.

Anumite tipuri de săpun devin moi la temperatura camerei, iar asta împiedică tăierea sau răzuirea lor. Totuși, pentru a evita această problemă, congelatorul poate fi soluția ideală. Acesta ajută la întărirea săpunului înainte de utilizare, fără a-i modifica proprietățile.

Ce se întâmplă cu săpunul la temperatură scăzută

Păstrarea acestuia în congelator pentru câteva ore îl poate face mai rigid și mai ușor de tăiat în bucăți. Metoda este folosită inclusiv în procesul de fabricare a săpunului, când compoziția este răcită înainte de a fi porționată.

Cele 30 de minute petrecute în congelator sunt suficiente pentru a întări săpunul. Astfel, acesta poate fi răzuit sau tăiat mai ușor, fără să se lipească de ustensile ori să se sfărâme.

După congelare, săpunul solid poate fi răzuit mai ușor / Sursa foto: Pexels

Când poți apela la acest truc

  • Când razi săpun pentru lucruri făcute în casă – Lasă săpunul în congelator timp de jumătate de oră înainte de a-l rade, pentru a obține mai ușor fulgi sau fâșii. Este recomandat să folosești o răzătoare potrivită și să lucrezi într-un spațiu bine aerisit, pentru a evita inhalarea particulelor fine.
  • Când vrei să tai săpunul în două – Răcirea săpunului înainte de tăiere permite împărțirea acestuia în bucăți mai mici, fără să se sfărâme. Astfel, poți folosi o jumătate și o poți păstra pe cealaltă pentru mai târziu.
  • Când îl ștergi după ce îl scoți de la congelator – După scoaterea din congelator, săpunul poate deveni umed și alunecos din cauza condensului. De aceea, este recomandat să îl ștergi cu un prosop înainte de a-l răzui sau depozita.
  • Când depozitezi săpunul ras – Este necesar ca săpunul răzuit să fie depozitat într-un recipient bine închis, ferit de umezeală și căldură, pentru a putea fi păstrat în condiții bune timp de mai multe luni.

Congelarea săpunului nu asigură menținerea lui pe durată lungă de timp

Trucul cu congelatorul nu ajută săpunul să reziste mai mult în timpul folosirii, deoarece contactul prelungit cu apa este principalul factor care duce la dizolvarea lui. Pentru a-i prelungi durata de viață, acesta trebuie păstrat pe un suport care permite eliminarea apei și uscarea corespunzătoare. Totodată, este important să nu fie lăsat în bătaia jetului de duș sau pe suprafețe plate, unde umezeala se acumulează și îl înmoaie.

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