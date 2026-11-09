Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo

Ies noi detalii la iveală despre jaful de 1 milion de euro comis în vila din Portugalia deținută de jurnalista Ana Maria Gheorghe. CANCAN.RO a aflat că mai multe proprietați exclusiviste din zonă, deținute chiar de către celebrități, au fost prădate în același stil. Una dintre victime este chiar fostul selecționer al echipei naționale de fotbal, Roberto Martinez. Între timp, în ancheta desfășurată în România, Claudiu Pătrașcu, fost crai de Dorobanți, a devenit suspect!

Seria atacurilor din orașul Cascais, oraș aflat pe Riviera Portugheză, unde numeroși milionari și-au cumpărat sau și-au construit vile spectaculoase, a început încă de anul trecut. În septembrie 2025, ținta hoților de lux a devenit inclusiv Roberto Martinez, care antrena la vremea respective echipa națională de fotbal a Portugaliei.

Reședința familiei a fost spartă după ce hoții s-au asigurat că nu e nimeni acasă și au pătruns pe ușa de la bucătărie. Aceștia au răscolit vila timp de patru ore, timp în care au adunat o colecție impresionantă de bijuterii și ceasuri de lux, în valoare de un milion de euro.

Tot anul trecut, la câteva zile după jaful din vila lui Martinez, anchetatorii portughezi aveau indicii că în zonă ar acționa o grupare specializată pe astfel de furturi de lux. Au corelat cazurile recente cu alte spargeri din zonă în urma cărora s-au furat în mod expres ceasuri scumpe.

Ca mai apoi, trei luni mai târziu exact, hoții să bifeze o altă lovitură de proporții, victimă fiind de această data jurnalista Antenei 1 Ana Maria Gheorghe, care deține o vilă în aceeași zonă.

Prejudiciul a fost enorm, tot de un million de euro, după ce i-au fost sustrase numeroase bunuri de valoare, printre care și ceasuri, genți, dar și un seif de 137 de kilograme cu alte bijuterii.

Jurnalista se afla la un târg de Crăciun când hoții i-au răvășit casa, după ce au filat-o mult timp înainte de atac.

După ce au adunat suficiente probe, anchetatorii portughezi au organizat o operațiune de amploare, numită ”Balaclava”, în urma cărora au reținut 14 persoane bănuite că ar fi făcut parte din această grupare specializată în furturi de lux.

Autoritățile locale nu au confirmat însă că această grupare ar fi responsabilă și de atacul din vila jurnalistei de la Antena 1, însă indiciile despre modul de operare al infractorilor conduc spre o posibilă legătură.

Jafurile de milioane de euro din Portugalia au ramificații în România

Însă un lucru este cert: ancheta s-a mutat și în România! Există indicii că o parte din bunurile furate din vila Ana Mariei Gheorghe, ar fi fost vândute aici, motiv pentru care s-au organizat inclusiv descinderi la adrese din mai multe orașe, inclusiv în București. În urma lor, au fost confiscate peste 50 de ceasuri de lux, bijuterii și alte accesorii de brand.

Surpriza de proporții în acest caz o reprezintă suspectul numărul 1: nimeni altul decât Claudiu Pătrașcu, cunoscut prin oraș drept un băiat potent financiar, fost crai de Dorobanți, care face bani mulți din afaceri cu ceasuri scumpe. Pam-pam!

Însă se pare că-i plac și gențile de lux, pentru că două dintre ele, care au aparținut jurnalistei, au fost găsite la el, scoase la vânzare mai precis, una dintre ele chiar cu 40.000 de euro.

Contactat de către colegii jurnalistei de la Observator, Claudiu Pătrașcu a respins vehement acuzațiile.

„Nu am nicio legătură cu persoanele care au săvârșit fapta de furt a cărei victimă este doamna din materialul difuzat. Despre această faptă am aflat în cadrul procedurilor derulate de autoritățile din România. Resping categoric asocierea numelui și a imaginii mele cu autorii jafului și cu participarea la comiterea acestuia. Nu sunt suspect pentru comiterea furtului. Prezentarea calității mele procesuale prin formula „suspect într-un dosar de furt” nu corespunde situației reale și prezintă public, în mod incomplet și eronat, poziția mea”, a transmis acesta.

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