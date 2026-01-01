Claudiu Pătrașcu, cu ochii pe următoarea cucerire, Loredana Poghircă, cu gândul la final. Fotografia de acum 20 de ani care spune totul

În arhiva CANCAN.RO există o fotografie care spune mai multe decât o mie de declarații. O poză surprinsă la o prezentare de modă, pe vremea când lumea mondenă fierbea, iar Claudiu Pătrașcu își construia reputația de playboy irezistibil. În imagine, el și Loredana Poghircă de la Trident stau unul lângă altul, dar par în două lumi complet diferite.

El scruta podiumul, ea calcula șansele

El? Cu privirea atentă, evaluând atent podiumul, ca un general care își inspectează trupele sau ca un producător care privește modelele dintr-un catalog deschis. Ochii îi fug dintr-o parte în alta, parcă în căutarea următoarei revelații feminine. Ea? Gânditoare, ușor încordată, cu aerul unei femei care simte că ceva nu e tocmai în regulă. Ca și cum ar calcula, în tăcere, cât mai durează până când va fi înlocuită. Loredana pare că înțelege, în tăcere, că rolul ei e temporar. O imagine care surprinde perfect dinamica relației, un bărbat mereu în căutare, o femeie care încearcă să țină pasul. Imaginea spune tot, el vânează, ea anticipează.

Relația cu Claudiu Pătrașcu: scurtă, intensă și cu surprize

Relația dintre Loredana și Claudiu a durat doar câteva luni, în 2006, dar a fost suficient de tumultuoasă cât să lase urme. Scandaluri, gelozii, zvonuri, infidelități — toate condimentate cu apariții publice și orgolii. Cea mai celebră amintire? Perechea de chiloți bărbătești personalizați, cu chipul Loredanei și mesajul devenit deja legendar: Instructoare de sex – prima lecție gratis. Un cadou din partea Loredanei care spune mai mult decât o mie de declarații de dragoste. Problema era că în timp ce Loredana credea că relația lor este una serioasă, Claudiu își împărțea atenția și banii cu alte femei. Mai exact cu una anume. Roxana Diță — relația care avea să devină, de fapt, cea mai lungă și stabilă din viața lui: aproape patru ani. Roxana avea să recunoască ulterior că a suferit enorm: telefoane anonime, zvonuri, escapade ale lui Claudiu, apariții cu alte femei.

Loredana Poghircă – blondă, ambițioasă și cu planuri mari

Loredana Poghircă venea din Huși, dar visurile ei băteau mult mai departe. Nu era doar o fată frumoasă dintr-o trupă de muzică. În CV-ul ei se regăseau: Facultatea de Jurnalism, Facultatea de Studii Europene – Relații Internaționale, cursuri de modelling la „Transilvania Fashion”, de fapt avea titluri de Miss pe bandă rulantă: Miss Unifest, Miss Transilvania Fashion, Crăciunița Anului.

O fată care știa ce vrea. Sau, cel puțin, ce vrea să pară. Pasiuni? Călăritul, viteza, adrenalina. Animal preferat: armăsarul pursânge. Coincidență sau nu, cam așa arătau și bărbații care îi treceau prin viață. Se declara umanistă convinsă, pasionată de Kant și Freud, cu apetit pentru poezie, muzică lounge și filosofii nocturne. Prefera negrul — poate pentru că, așa cum spunea ea, e „cea mai lungă culoare”. Sau poate pentru că ascunde cel mai bine dezamăgirile. Și, nu în ultimul rând visa la politică. O Elena Udrea în devenire, doar că încă fără Cocoș.

Claudiu Pătrașcu? La fel ca în poză: mereu atent la ce urmează, niciodată pe deplin prezent acolo unde se afla. Uneori, o fotografie spune tot. Iar aceasta spune o poveste despre atracție, orgoliu și un playboy care nu s-a putut opri niciodată din căutat „următoarea”.

