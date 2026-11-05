Jaf de 1 milion de euro la vila din Portugalia a jurnalistei Ana Maria Gheorghe. Claudiu Pătrașcu, fostul crai de Dorobanți, e principalul suspect

Jaf de 1 milion de euro la vila din Portugalia a jurnalistei Ana Maria Gheorghe. Claudiu Pătrașcu, fostul crai de Dorobanți, e principalul suspect
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Claudiu Pătraşcu, fostul crai de Dorobanți, este suspect în cazul unui jaf de un milion de euro. Astăzi, 5 noiembrie, polițiștii au descins în casa acestuia şi a iubitei lui, Teodora, dar și în magazinul pe care îl are în Floreasca. Jaful în care Claudiu Pătraşcu este suspect a avut loc în Portugalia, în casa unei românce, iar o parte din bunurile furate au ajuns în mod misterios în magazinul fostului crai de Dorobanți. 

În luna decembrie a anului trecut, casa unei românce stabilită în Portugalia a fost jefuită. Vila acesteia se află în Cascais, la câțiva kilometri de Lisabona. Românca plecase cu familia la Târgul de Crăciun, iar pentru că locuia într-un cartier rezidențial, cu pază, nu a mai activat alarma. Ei bine, atunci când s-a întors, a găsit toată casa răscolită, iar seiful de 137 de kilograme dispăruse. Hoții s-au ales cu o pradă uriașă, ce se ridică la aproximativ un milion de euro.

Claudiu Pătrașcu, suspect într-un jaf de un milion de euro

Românca din Portugalia ce a fost călcată de hoți este jurnalista Ana Maria Gherghe, corespondent Observator. Din casa acesteia au fost sustrase numeroase bunuri de lux. Vorbim despre ceasuri Patek Philippe și Rolex, diamante, Van Cleef, Tiffany, Cartier, dar și genți Hermes și Louis Vuitton din colecții limitate.

„Când ne-am întors, imediat ce am deschis ușa, am văzut pe jos una dintre gențile mele, care în mod normal se afla în dormitor. Mi-am dat seama pe loc că cineva intrase în casă. Ușa terasei era deschisă, corpurile de iluminat fuseseră demontate, iar din dormitorul matrimonial dispăruse un seif de 137 de kilograme, în care aveam bijuterii, ceasuri și documente. Fuseseră furate și mai multe genți din colecția mea”, a declarat Ana Maria Gheorghe, potrivit observatornews.ro.

Jurnalista Ana Maria Gheorghe a fost jefuită /Foto: Facebook

În urma celor întâmplate, poliția a deschis o amplă anchetă, iar românca a încercat și ea să dea de urma bunurilor furate. De obicei, astfel de produse de lux se vând pe platforme de revânzare. Ei bine, în luna septembrie, la nouă luni de la jaf, românca și-a găsit una dintre gențile ediție limitată pe care le avea pe o astfel de platformă.

„Am primit o notificare că fusese scoasă la vânzare o geantă din piele de crocodil. Am recunoscut-o imediat. Este un model extrem de rar, realizat în doar cinci exemplare, și avea inclusiv semnele de uzură pe care le știam foarte bine. Am fost sigură că este geanta mea”, a mai declarat Ana Maria Gheorghe.

Geanta era vândută chiar de către un cont ce avea numele Claudiu Pătrașcu. Românca a apelat la ajutorul colegilor de la Observator pentru a-și recupera geanta și a rezolva cazul. Aceștia i-au scris fostului crai de Dorobanți și s-au arătat interesați de geantă. Nu mică a fost surpriza, când acesta i-a invitat în magazinul din Floreasca pentru a o vedea.

Înainte de a se prezenta la magazinul lui Pătrașcu, toate informațiile au ajuns și la Serviciul Investigaţii Criminale din Capitală. În urma acestui episod, autoritățile au stat pe urmele suspectului pentru a aduna informații și dovezi, iar astăzi au descins în casa lui Claudiu Pătrașcu, dar și în magazinul acestuia.

Cine este Claudiu Pătrașcu

În anii 2000, Claudiu Pătrașcu era crai de Dorobanți și făcea legea în cluburi, unde șampaniile scumpe curgeau pe bandă rulantă, iar domnișoarele roiau în jurul lui. Acesta deținea și un parc auto impresionant. Însă timpul a trecut, iar averea lui Pătrașcu s-a dizolvat.

Mașinile de lux au fost vândute una câte una, iar fostul crai de Dorobanți a ajuns dealer auto, mai apoi DJ, iar acum om de afaceri cu ceasuri și bijuterii de lux.

 

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