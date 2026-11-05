Zodia care riscă să-și piardă toți banii la „păcănele” în noiembrie. Cristina Demetrescu avertizează: „Evitați jocurile de noroc!”

Luna noiembrie este strâns legată de combinația haotică dintre mișcările retrograde ale lui Mercur și Venus din prima jumătate a lunii, ceea ce ar putea îngreuna lansarea proiectelor sau realizarea unor investiții solide. Din fericire, nu va dura prea mult până când energia își va recăpăta avântul, așa că o parte din nativii născuți în această zodie de foc trebuie să fie pregătiți să treacă la acțiune.

Horoscopul financiar pentru noiembrie 2026 este plin de schimbări energetice pentru o parte din nativii născuți în zodia Berbesc. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, configurațiile astrale din această lună ar putea duce la anumite blocaje financiare, tensiuni și situații în care nativii sunt nevoiți să ia anumite decizii importante.

Berbecii trebuie să evite jocurile de noroc

Venus și Mercus se află în mișcare retrogradă până pe 13 noiembrie, ceea ce ar putea să te facă să te simți departe de obiectivele tale profesionale sau să te confrunți cu probleme de comunicare la locul de muncă. Conjucția dintre Mercur și Soare a avut loc pe 4 noiembrie, ceea ce înseamnă că este posibil să fi găsit deja o informație pe care o căutai pentru a-ți contura pașii următori.

Pentru Berbeci, luna noiembrie este o perioadă în care pot pune bazele unei afaceri sau pateneriate de viitor, însă cu o condiție: să evite cheltuielile inutile și să nu se „îmbete cu apă cere” în speranța că se vor câștiga bani de pe urma jocurilor de noroc.

În primele două sătpămâni din luna noiembrie, Mercur retrograd te determină să te afunzi în cele mai complicate aspecte ale problemelor tale financiare. Luna nouă din 8 spre 9 noiembrie reprezintă, în mod special, o ocazie excelentă să încasezi banii care ți se datorează, fie să achiți în sfârșit o datorie mai veche. Sfatul astrologului este să te concentrezi pe ideea de a deveni mai independent și pe simplificarea situației tale financiare. Luna nouă te va ajuta să te implici emoțional în obiectivele tale și să fii realist în privința a ceea ce este necesar pentru a atinge succesul.

Sfârșitul retrogradului lui Mercur și Venus va aduce un val plăcut de elan și claritate mentală, iar această dorință se schimbare se amplifică de rara triplă conjuncție de la mijlocul lunii dintre Marte, Jupiter și Nodul Sud al Destinului. Este ușor să devii prea încrezător din punct de vedere profesional sau financiar în acest moment, mai ales dacă lucrezi în zona ta de confort.

Zodia care va pune punct relației toxice cu partenerul de viață. Mariana Cojocaru anunță 5 ani de „maturizare profundă” pentru acești nativi

Zodia care trebuie să meargă la doctor la început de noiembrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Sunt probleme cu articulațiile și coloana”